Осенний суперфуд: 6 причин добавить свеклу в свой ежедневный рацион

Свекла известна своими многочисленными полезными для здоровья свойствами, а также ярким красным цветом. Этот универсальный и питательный клубневый овощ является прекрасным дополнением к любой диете. Если вы знаете о полезных свойствах свеклы, то никогда не станете нею пренебрегать. В свекле много необходимых витаминов и минералов, которые помогут вам быть здоровее и лучше себя чувствовать. О причинах, по которым нужно обязательно добавить свеклу в свое меню, пишет Times of India.

Регулирует артериальное давление

Одним из выдающихся преимуществ свеклы является ее способность поддерживать здоровый уровень артериального давления. Богата нитратами, которые в организме преобразуются в оксид азота, свекла может значительно снизить как систолическое, так и диастолическое артериальное давление. Регулярное употребление поможет уменьшить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Помогает похудеть

Обычная порция вареной свеклы в 100 г содержит 44 калории, 1,7 г белка, 0,2 г жира и 2 г клетчатки, что делает ее низкокалорийным, но питательным вариантом. Это делает ее идеальным дополнением к вашей диете, направленной на снижение веса.

Увеличивает энергию и производительность

Спортсмены могут также найти свеклу полезной, так как нитраты улучшают физическую работоспособность, повышая эффективность митохондрий, производителей энергии в клетках. Исследования показывают, что свекольный сок может повысить выносливость, улучшить кардиореспираторную производительность и использование кислорода во время упражнений.

Уменьшает воспаление

Воспаление является основной причиной большинства заболеваний. Регулярный износ организма, если его не лечить, может привести к хроническому воспалению. Свекла также известна своими противовоспалительными свойствами благодаря беталаинам, пигментам, отвечающим за ее красный цвет. Эти соединения могут эффективно уменьшать воспаление в организме.

Полезна для кишечника