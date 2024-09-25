Секс и отношения
25.09.2024, 16:45

Три минуты или три часа? Латвийские эксперты — о том, сколько должен длиться идеальный секс

 
2060097173
2060097173
ФОТО: LightField Studios | Shutterstock

11 минут — столько, по наблюдениям главной героини одноименного романа Пауло Коэльо, тратит в среднем человек на один половой акт. По версии американских ученых, идеальная продолжительность секса — от 7 до 13 минут. Другое исследование дает свой ориентир: 19 минут, и оргазм для обоих партнеров обеспечен. Чему верить? Что является нормой для латвийских условий? За ответом DELFI Woman обратился к латвийским специалистам.

Существует стереотип, что половой акт должен длиться как можно дольше, потому что долгий секс — обязательно хороший секс. Скрытые послания на этот счет встречаются везде, в том числе и в фильмах для взрослых, где создается впечатление, будто актеры способны заниматься сексом сколько угодно.

Результаты массы исследований практически единогласно опровергают мнение, что качественный половой акт должен быть долгим — нормальный секс вполне может длиться и три минуты (а то и меньше), и что женщины любят исключительно долгий секс.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии