Три минуты или три часа? Латвийские эксперты — о том, сколько должен длиться идеальный секс

11 минут — столько, по наблюдениям главной героини одноименного романа Пауло Коэльо, тратит в среднем человек на один половой акт. По версии американских ученых, идеальная продолжительность секса — от 7 до 13 минут. Другое исследование дает свой ориентир: 19 минут, и оргазм для обоих партнеров обеспечен. Чему верить? Что является нормой для латвийских условий? За ответом DELFI Woman обратился к латвийским специалистам.