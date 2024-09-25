Ешьте творог каждый день: 5 удивительных свойств, которые улучшат здоровье

Творог – отличный источник белка, он содержит витамин B12 и кальций, необходимый для здоровья костей. Творог – универсальный продукт, который можно употреблять как в сладком, так и в соленом виде, а еще приготовить на его основе множество потрясающих блюд. Этот кисломолочный продукт можно легко приготовить дома и включить в ежедневный рацион, учитывая его многочисленные преимущества для здоровья. Об этом пишет Times of India.

Творог готовят из сквашенного молока, которое процеживания с помощью муслиновой ткани или марли, а затем прессуют. Учитывая, что он низкоуглеводный, имеет умеренное количество белка и полезные жиры, этот кисломолочный продут считается хорошим вариантом для тех, кто придерживается кетогенной диеты.

Некоторые исследования показали, что творог также способствует снижению веса. Несмотря на то, что греческий йогурт довольно популярен в наши дни, старый творог также сохранил свою привлекательность. В отличие от других видов твердого сыра, творог мягкий и свежий, а не выдержанный, он имеет сливочный вкус и может употребляться даже в свежем виде в сочетании со свежими фруктами, сухофруктами и даже с шоколадом. Чем еще творог полезен для здоровья?

Здоровье костей

Творог — это не только сытный завтрак с высоким содержанием белка, но и прекрасный источник кальция, который может быть очень полезен для здоровья костей. Как и другие молочные продукты, творог помогает улучшить прочность костей.

Его жирность может варьироваться в зависимости от молока, из которого он сделан. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), чашка обезжиренного творога может удовлетворить 48% ежедневного потребления белка и 23% кальция. В твороге также есть фосфор, который помогает сохранить кости и зубы крепкими.

Здоровье мышц