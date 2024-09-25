Как узнать, что вы созданы друг для друга: 3 признака „судьбоносной“ совместимости

„Когда вы только начинаете встречаться с кем-то, может быть волнительно осознавать, что ваш партнер увлекается тем же, что и вы. Может показаться, что вы идеально подходите друг другу, особенно если у вас общие хобби или интересы, что способствует возникновению связи, которая кажется судьбоносной. Оказывается, вы не совсем неправы“, - пишет Треверс в своей статье на сайте Psychology Today.

К примеру, исследование 2018 года показало, что общие редкие взгляды и интересы являются мощным признаком межличностного притяжения, отметил психолог.

По его словам, общие интересы не обязательно должны быть уникальными, чтобы сделать начало отношений легким, заложив основу для многообещающего совместного будущего.

3 признака того, что вы и ваш партнер очень совместимы

Как акцентировал Треверс, если вы и ваш партнер разделяете указанные ниже ключевые сходства, это может быть признаком того, что вы созданы друг для друга.

В его список входят такие признаки:

Схожие вкусы в музыке. Как отметил психолог, сходство музыкальных вкусов может быть не просто забавным совпадением - это может быть признаком глубокой совместимости. Исследование 2011 года, опубликованное в Personality and Social Psychology Bulletin, показало, что, такое сходство часто означает, что люди разделяют и схожие ценности, а это, в свою очередь, повышает вероятность формирования прочных социальных связей.

Схожие вкусы в хобби. Исследование 2018 года, опубликованное в Международном журнале прикладной позитивной психологии, показало, что, когда пары разделяют здоровую, сбалансированную страсть к совместным занятиям, положительные эмоции укрепляют их отношения.

Схожие личности. По словам Треверса, личность играет решающую роль в том, насколько хорошо два человека ладят друг с другом. Исследование, проведенное в 2007 году учеными из Калифорнийского университета, показало, что пары со схожими личностями, как правило, испытывают схожие эмоциональные переживания. И это эмоциональное сходство действует как мост между ними.