РЕЦЕПТ | Кофейный смузи – заряд бодрости на целый день

Кстати, а вы знаете, что кофе не только помогает проснуться, но обладает еще одной чудодейственной силой? Кофе поднимает нам настроение. Если говорить точнее, то кофе содержит натуральные вещества, которые повышают нам уровень дофамина. Этот гормон „хорошего настроения“ помогает чувствовать себя более спокойными и счастливыми. Вот почему кофе придает бодрости с самого утра.

Готовы попробовать нечто совершенно необычное? Тогда за дело! Готовим утренний смузи от Paulig!

УТРЕННИЙ СМУЗИ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОФЕ

2 порции

Вам понадобится:

3 спелых банана

250 мл охлажденного кофе Paulig

150 мл миндального молока

1 ст. л. с горкой овсяных хлопьев

1 ч. л. с горкой сырого какао-порошка

1 ч. л. ванильного экстракта

Этот вкусный кофейный смузи не содержит лактозы и подходит для веганов. А поскольку вы используете овсяные хлопья без глютена, то он подходит и для людей с непереносимостью глютена.

Приготовление:

Как все мы знаем, приготовить смузи очень просто – все компоненты измельчают в блендере до получения плотной, густой текстуры. Подавайте сразу же и наслаждайтесь таким вкусным началом дня.

PS! Если вам нравится особенно холодный смузи, используйте замороженные бананы или добавьте пару кубиков льда.

Автор рецепта: Мария Вески-Раудкиви // @miaspiration и Paulig

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