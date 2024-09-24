Обещает убрать морщины: эффективен ли фейcфитнес против старения?

Мышечный каркас лица состоит из примерно 20–30 пар небольших по размеру мышц. Разница в подсчётах зависит, во-первых, от индивидуальных особенностей (например, наличие развитой ушной мускулатуры позволяет людям двигать ушами, если же части этих мышц нет, уши, скорее всего, будут неподвижными), а во-вторых, от методики подсчёта (в некоторых номенклатурах более крупную мышцу принято делить на две отдельных). Лицевые мышцы делятся по своим функциям на две большие группы: первая отвечает за пережёвывание пищи, вторая обеспечивает различные мимические выражения. Помимо этого, отдельные мышцы выполняют ещё ряд функций: отвечают за движения век, защищая глаза, удерживают еду и пищу внутри рта и предотвращают вытекание слюны, обеспечивают возможность разговора, пения или свиста. Почти все лицевые мышцы очень небольшие по размеру, некоторые едва ли сопоставимы с кончиком мизинца.

При физических упражнениях происходит рост мышечной массы, однако это работает только с крупными мышцами — так, например, можно накачать большую ягодичную мышцу или двуглавую мышцу плеча (бицепс). С такими крошечными мышцами, как лицевые, этот метод по большей части не сработает. Во-первых, упражнениями, входящими в инструкции по фейсфитнесу, нагрузить эти мышцы в нужной мере не получится, а во-вторых, сами по себе мимические мышцы не способны к гипертрофии (увеличению в объёме) так, как это происходит с тем же бицепсом, объясняет доцент кафедры клинической анатомии Клиники Майо Себастьян Котофана. Вероятно, единственные мышцы, которые можно увеличить таким путём, — это пара височных и жевательные. Визуально это поможет нижней челюсти выглядеть более квадратной. Вместе с тем данный эффект вряд ли омолодит лицо, к тому же такие тренировки могут усугубить проблемы с височно-нижнечелюстным суставом. Пластический хирург Алан Матарассо в интервью Валери Монро, ведущей колонки „Спроси Вэл“ в издании O, The Oprah Magazine, высказывает опасения, что повторяющиеся движения по напряжению этих мышц могут даже способствовать углублению морщин на коже. Сюзанна Ольбрихт, доцент дерматологии Гарвардской медицинской школы, согласна со своими коллегами: в теории укрепление мышц лица могло бы предотвратить птоз (гравитационное обвисание лица), однако на практике достичь таких результатов вряд ли получится из-за слишком малого размера мышц и недостаточной нагрузки, которую создают эти упражнения. Если какой-то эффект и будет, подытоживает она, он окажется слишком незначительным по сравнению, например, с тем, который оказывают дермальные филеры. Как минимум потому, что, в отличие от филеров, которые чаще всего содержат в своём составе гиалуроновую кислоту — важный компонент для молодости кожи, — упражнения никак не могут заставить клетки производить вещества, нужные для регенерации клеток.