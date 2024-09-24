Обещает убрать морщины: эффективен ли фейcфитнес против старения?
Методику фейсфитнеса (другие названия — йога для лица, фейсбилдинг или гимнастика для мимических мышц) активно продвигают в качестве средства предотвращения, замедления и даже обращения вспять возрастных изменений лица и шеи.
Есть ли у неё научные доказательства эффективности, рассказывает „Проверено.Медиа“.
Глянцевые СМИ и блоги регулярно публикуют подборки рассказов о звёздах, которые предпочитают ботоксу и пластике фейсфитнес. Среди них Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон, Меган Маркл, Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Вера Брежнева и Виктория Боня. Некоторые публикации о фейсфитнесе обещают следующие изменения: „Клетки [кожи] начинают быстрее обновляться, укрепляется мышечный каркас лица, и его контуры становятся более чёткими, повышается плотность, упругость, эластичность кожи, выравнивается рельеф лица“. Другие фокусируются на избавлении от второго подбородка, носогубных складок, „брылей“ и „гусиных лапок“. Эксперты продают авторские тренинги по цене от нескольких десятков до нескольких сотен евро за курс. Самые дорогие идут в комплекте с другими техниками, в том числе для тела.
Возрастные изменения обусловлены рядом внутренних и внешних факторов. К первым относится генетика, повреждение клеточных структур свободными радикалами и гормональные изменения в организме. Отсрочить или смягчить их влияние крайне затруднительно. Вместе с тем с воздействием внешних факторов бороться проще — например, для защиты от фотоповреждений, наносимых ультрафиолетовыми лучами, разработаны солнцезащитные средства, а от негативного эффекта, вызванного неправильным образом жизни (курение, употребление алкоголя, несбалансированная диета, малоподвижный образ жизни), можно защититься, скорректировав его.
Последовательность и выраженность процесса старения уникальны для каждого человека и зависят как от взаимодействия внешних и внутренних факторов, так и от противодействия человека этим факторам. Вместе с тем в рамках этого уникального процесса все изменения происходят из-за ряда трансформаций в структуре кожи и нижележащих тканей. Уменьшение производства и ускорение разрушения коллагена и эластина, а также гиалуроновой кислоты ведут к изменению внешнего вида. Под воздействием гравитации и из-за ослабления мышц происходит птоз — провисание определённых частей (век, щёк, шеи). Из-за уменьшения количества подкожно-жировой клетчатки на коже появляются морщины (складки в зоне избыточной активности мимических мышц), а из-за снижения объёма костной ткани возникают пустоты в области щёк и на границе челюстной кости, особенно под ухом. Цвет кожи становится менее ровным, проступают капилляры, могут появляться пятна гиперпигментации. Черты лица в областях костных выступов заостряются, а жировая ткань перераспределяется в нижнюю часть лица.
Физические упражнения напрямую работают с мышцами и жиром, а также косвенно могут влиять на кожу — через улучшение в ней кровообращения и создание под ней „дополнительного объёма“ из уже упомянутых мышц.
Мышечный каркас лица состоит из примерно 20–30 пар небольших по размеру мышц. Разница в подсчётах зависит, во-первых, от индивидуальных особенностей (например, наличие развитой ушной мускулатуры позволяет людям двигать ушами, если же части этих мышц нет, уши, скорее всего, будут неподвижными), а во-вторых, от методики подсчёта (в некоторых номенклатурах более крупную мышцу принято делить на две отдельных). Лицевые мышцы делятся по своим функциям на две большие группы: первая отвечает за пережёвывание пищи, вторая обеспечивает различные мимические выражения. Помимо этого, отдельные мышцы выполняют ещё ряд функций: отвечают за движения век, защищая глаза, удерживают еду и пищу внутри рта и предотвращают вытекание слюны, обеспечивают возможность разговора, пения или свиста. Почти все лицевые мышцы очень небольшие по размеру, некоторые едва ли сопоставимы с кончиком мизинца.
При физических упражнениях происходит рост мышечной массы, однако это работает только с крупными мышцами — так, например, можно накачать большую ягодичную мышцу или двуглавую мышцу плеча (бицепс). С такими крошечными мышцами, как лицевые, этот метод по большей части не сработает. Во-первых, упражнениями, входящими в инструкции по фейсфитнесу, нагрузить эти мышцы в нужной мере не получится, а во-вторых, сами по себе мимические мышцы не способны к гипертрофии (увеличению в объёме) так, как это происходит с тем же бицепсом, объясняет доцент кафедры клинической анатомии Клиники Майо Себастьян Котофана. Вероятно, единственные мышцы, которые можно увеличить таким путём, — это пара височных и жевательные. Визуально это поможет нижней челюсти выглядеть более квадратной. Вместе с тем данный эффект вряд ли омолодит лицо, к тому же такие тренировки могут усугубить проблемы с височно-нижнечелюстным суставом. Пластический хирург Алан Матарассо в интервью Валери Монро, ведущей колонки „Спроси Вэл“ в издании O, The Oprah Magazine, высказывает опасения, что повторяющиеся движения по напряжению этих мышц могут даже способствовать углублению морщин на коже. Сюзанна Ольбрихт, доцент дерматологии Гарвардской медицинской школы, согласна со своими коллегами: в теории укрепление мышц лица могло бы предотвратить птоз (гравитационное обвисание лица), однако на практике достичь таких результатов вряд ли получится из-за слишком малого размера мышц и недостаточной нагрузки, которую создают эти упражнения. Если какой-то эффект и будет, подытоживает она, он окажется слишком незначительным по сравнению, например, с тем, который оказывают дермальные филеры. Как минимум потому, что, в отличие от филеров, которые чаще всего содержат в своём составе гиалуроновую кислоту — важный компонент для молодости кожи, — упражнения никак не могут заставить клетки производить вещества, нужные для регенерации клеток.
„Нарастить“ жир в тех местах, где он с возрастом утрачивается, фейсфитнес также не поможет. Никакие упражнения не способствуют откладыванию или сохранению жировой ткани. Заместить недостающие жировые отложения мышцами для создания эффекта наполненности под кожей также не выйдет — просто из-за того, что, как уже говорилось выше, мышцы от таких упражнений увеличиваться в размере не будут.
Единственное, на что в какой-то мере может повлиять йога для лица, — внешний вид кожи. Разумеется, морщины фейсфитнес не разгладит и лишнюю пигментацию не уберёт, однако может способствовать притоку крови к коже и немного убрать тусклость (впрочем, как и любая другая аэробная тренировка — например, ходьба или бег, плавание, катание на лыжах или коньках, теннис или танцы). Массажист Вики Боднер в пояснении относительно фейсфитнеса для Клиники Кливленда рассказывает ещё об одном потенциальном позитивном эффекте такой практики: „Каждый раз, когда происходит приток крови в область лица, капилляры начинают работать интенсивнее, это может способствовать расслаблению мышц и выведению лишней накопившейся жидкости“. Следовательно, такие упражнения могут помочь лучше выглядеть тем, у кого сильно отекает лицо. Сюзанна Ольбрихт видит ещё один бонус йоги для лица: упражнения на растяжение и движение можно использовать для уменьшения выраженности свежих шрамов и рубцов. В борьбе с застарелыми изменениями кожи такая техника вряд ли будет эффективной.
Помимо мнений специалистов, есть только одно исследование эффективности упражнений для лица. В 2018 году его провела команда учёных из США и Таиланда. В нём приняли участие 27 женщин в возрасте 45–60 лет. Вначале все они посетили две полуторачасовые тренировки с сертифицированным инструктором по фейсфитнесу, а затем на протяжении восьми недель должны были дома выполнять получасовой курс упражнений. Из 27 добровольцев 11 не смогли придерживаться графика тренировок по личным причинам и поэтому не участвовали в финальной оценке. Эта оценка проводилась так: два врача, которые не занимались данным исследованием, оценивали возраст и ряд параметров внешнего вида женщин. Эта оценка переводилась в визуальный возраст — то есть на сколько лет выглядела женщина. Те, кто прошёл весь восьминедельный курс, „сбросили“ 2,7 года.
Однако в исследовании есть ряд существенных недостатков, которые проговаривают сами учёные. Во-первых, все участники были замотивированными женщинами, борющимися с признаками старения, но даже при этом существенная их часть (11 человек из 27) не смогла выдержать необходимого темпа занятий. Во-вторых, учёные не заявили об однородности группы — неизвестно, сколько участниц прибегали к косметологическим или хирургическим процедурам омоложения до или даже во время восьминедельного курса. Помимо этого, нет данных, изменяли ли эти женщины во время эксперимента свой ежедневный уход за кожей и что в принципе в него было включено. Третья проблема исследования — в нём отсутствовала контрольная группа, что помогло бы сделать вывод об эффективности упражнений более надёжным. Например, для исследования эффекта от акупунктуры экспериментаторы в контрольной группе воздействовали не на специальные точки, а просто на случайное место. По аналогии контрольная группа могла бы получить задание напрягать и расслаблять мышцы лица в иной последовательности, кратности и продолжительности, чем группа вмешательства. Наконец, участницы уже вступили в определенный период жизни, когда возрастные изменения уже проявились, и поэтому вряд ли исследование могло дать ответ, сработает ли такая практика для их предотвращения.
Специалисты сходятся во мнении, что, скорее всего, фейсфитнес — малоэффективный способ предотвращения или борьбы с возрастными изменениями кожи. Он не поможет нарастить мышечную массу настолько, чтобы бороться с провисанием кожи, не заполнит утраченные с возрастом жировые отложения и не разгладит морщины. Как и любая другая аэробная нагрузка, фитнес для лица может усилить приток крови, что, вероятно, поможет бороться с тусклостью кожи и отёками. Хотя последние могут быть симптомами ряда грозных заболеваний, и, вероятно, имеет смысл сначала исключить эти патологии, а потом уже с помощью упражнений для лица улучшать свой внешний вид.