В Таллинне пройдет вечер „The Art of Senses“, который расскажет о сочетании современного искусства и парфюмерии

В этот вечер каждая картина в галерее найдет отражение в парфюме, а захватывающие истории из мира искусства и парфюмерии развлекут вас. Не обязательно разбираться в искусстве, чтобы наслаждаться им!

Вас увлекут интересными историями о современном искусстве и парфюмерии:

Приглашенная гостья из Риги - Тамара Гезердава, популярный лектор и парфюмерный эксперт журнала L’Officiel Baltics.

Галерист Мария Шевченко, создательница галереи MSHART и журнала „Weнзель“, где собраны интервью с известными представителями мира искусства и культуры.

На „The Art of Senses“ можно будет увидеть необычные экспонаты, послушать удивительные рассказы, насладиться парфюмерными композициями, отражающими каждую картину в MSHART gallery, среди которых даже будет один шокирующий аромат.

Прочувствуйте, как одно искусство сливается с другим через уникальный опыт этого вечера. И, конечно же, побалуйте себя гастрономическими удовольствиями - закуски с черной икрой и шампанское дополнят вечер.

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