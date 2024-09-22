Топ-4 фраз, способных разрушить отношения

Сценарий : Оксана и Андрей гордились тем, что они не самая драматичная пара среди знакомых. Андрей флиртовал с другими женщинами, часто встречался с друзьями, тратил почти все свободное время на хобби или выпивку. Оксана непрерывно повторяла себе „Да ничего страшного“. Она скрывала свой дискомфорт и недовольство, проглатывала обиды. Однако эта ложь начала съедать ее самооценку и чем больше она убеждала себя, что это ничего страшного, тем больше чувствовала, как отдаляется от Андрея. Впоследствии, мелкие обиды, о которых молчала Оксана, превратились в большую проблему, с которой уже невмоготу было справиться.

Ложь : „все нормально“ — тихий убийца отношений. Фразу часто используют, чтобы сохранить мир и порядок в семье, но, к сожалению, она наоборот создает между партнерами пропасть. Отрицая свои подлинные чувства, вы лишаете партнера возможности поддержать и понять вас. Фасад под названием „все хорошо“ лишь скрывает неизбежный взрыв, когда подавленные эмоции наконец-то вырвутся наружу с разрушительными последствиями. Настоящая близость требует уязвимости, а это значит быть честным даже тогда, когда ситуация далека от идеальной.

Сценарий : Марина и Олег вместе более трех лет. В последнее время на Марину навалилось большое количество работы. Она чувствует себя разбитой, усталой и перегруженной. Однако каждый раз, когда Олег спрашивает, как у нее дела, в ответ он слышит „Все нормально“. Она так говорила, потому что считала, что защищает любимого от лишних мыслей и переживаний. Все меньше Олег ее понимал, а у Марины росла внутренняя обида. Они потихоньку отдалялись друг от друга.

Издание psychologytoday.com рассказало о, на первый взгляд, несущественной лжи, которая может разрушить взаимоотношения. Считается, что ложь — величайшая измена в отношениях, но самая коварная ложь не всегда очевидна. Вот четыре самые губительные фразы, которые могут разрушить интимные отношения, а также примеры ситуаций, которые демонстрируют, к каким последствиям может привести обман.

Ложь: умаление собственных чувств или действий партнера — еще одна ложь, которая может серьезно навредить отношениям. Эта фраза не решит вопросов и проблем, это умалчивание того, что делает вам больно. Надо понимать, что придет момент, когда вы не справитесь с оскорблением и болью. Со временем эта мелкая ложь накопится и сформирует эмоциональную дистанцию, которую будет трудно, если не невозможно преодолеть.

„Ради меня он изменится“

Сценарий: Когда Лиза встретила Михаила, он ей сразу очень понравился. Однако она также заметила, что он авантюрист, боится обязательств и часто избегает серьезных разговоров. Несмотря на свои тревоги, Лиза решает начать отношения с мыслью, что ради нее он изменится. Ведь она любит его и её любовь и терпение помогут Михаилу стать именно таким, каким она хочет, чтобы он был. Через несколько лет попыток его сменить Лиза опустила руки, потому что поняла, что это невозможно. Михаил останется навсегда таким.

Ложь: вера в то, что вы можете изменить своего партнера – опасный самообман, приводящий к разочарованию обоих партнеров. Люди могут расти и развиваться, но изменения идут изнутри, а не из-за чьих-то усилий, ожиданий и капризов. Когда вы вступаете в отношения, надеясь изменить партнера, на самом деле вы просто не принимаете его таким, какой он есть. Эта ложь приводит к разочарованию, обидам и осознанию того, что вы были влюблены в идеализированную версию человека, а не в того, кем он является на самом деле.

„Ой, да не обязательно об этом говорить“

Сценарий: Дмитрий и Катерина были вместе более 10 лет. В последнее время Дмитрий стал замечать, как они отдалились друг от друга. Все чаще возникает какое-то недоразумение, будто каждый живет своей отдельной жизнью. И вместо того, чтобы обсудить это, Дмитрий говорит себе „да не обязательно это обсуждать, как-нибудь разрешится“. Каждый из них избегал разговора, потому что ожидал, что партнер начнет первый. Если не начинает, значит все хорошо. И это молчание построило между ними стену, которую уже не в силах было перелезть. Да и кто полез бы первым.

Ложь: „Не обязательно об этом говорить“ — молоток, который со временем разобьет отношения. Общение — важная основа любых успешных взаимоотношений, и когда вы решаете не решать проблемы и замалчивать их, они никуда не исчезают. Просто „лежат между вами и словно те старые яблоки в саду, начинают гнить и вонять“. Эта ложь часто возникает из-за страха конфликта или возможной обиды партнера, но на самом деле избегание проблем лишь усугубляет непонимание и эмоциональную дистанцию. Чем раньше вы поднимете к обсуждению сложные вопросы, тем крепче и здоровее станут ваши отношения.