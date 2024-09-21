Многие пары жалуются на отсутствие секса. Однако психотерапевты считают, что реальная проблема в другом

„Чем дольше пара остается вместе, тем больше мы испытываем совпадение наших идентичностей“, — говорит секс-терапевтка Ребекка Соколл. — „Мы уже не просто любовники и друзья, но связаны финансово, как соседи по комнате и во многих других аспектах личности, которые не относятся к сексуальности. Многие из нас даже не осознают, что начинают игнорировать эту сторону своей личности, потому что ее, кажется, больше не существует“.

Как это работает в долгих отношениях? Кернер замечает, что в первую очередь стоит перестать мечтать о спонтанном сексе: внезапно искра между вами не появится.

„Фантазии людей о том, чтобы чувствовать себя желанным, — это нечто большее, чем просто знание того, что партнер или партнерша считает вас привлекательными. Это о том, что по вам испытывают голод, причем непреодолимый. Это приносит чувство срочности, страсть и связь между вами, что усиливает сексуальную интенсивность“, — объяснял Лехмиллер.

Слова Кернера подтверждают некоторые исследования. К примеру, в опросе исследователя сексуальности Джастина Лехмиллера 96% женщин и 93% мужчин признались, что хотя бы раз (а большинство — регулярно) фантазировали о том, чтобы чувствовать себя желанными. Выходит, что именно это ощущение может быть ключом к потаенным фантазиям многих людей.

Специалист связывает такие моменты с „чувством здоровой объективации“ — когда вы смотрите друг на друга как „на вкусную еду, которую хотите съесть“. Причем это должно быть кокетством и флиртом, а не приглашением заняться сексом прямо сейчас.

„Даже если у пары есть регулярный секс — допустим, раз в неделю, — чего им реально не хватает, так это сексуальности. Я называю это „эротической нитью“ — тем, что связывает между собой будни и тот самый еженедельный секс“, — поясняет Кернер. И приводит примеры: — „Этими связующими элементами могут быть прикосновения, поддразнивания, ощупывания, притягивания партнера или партнерши к себе — но по обоюдному согласию“.

По мнению Кернера, главная проблема пар заключается в том, что люди жалуются на отсутствие секса в их отношениях, хотя на самом деле жаждут вовсе не полового акта как такового. Психотерапевт считает, что большинство просто хочет быть желанными, пишет „Зеркало“ .

В связи с этим Кернер советует перестать фокусироваться на сексе и его количестве, но обратить больше внимания на то, что формирует ту самую „эротическую нить“.

Еще один совет от специалиста — не строить предположения о том, что, по вашему мнению, думает партнер или партнерша. И, соответственно, не делать на этой основе выводы.

„В гетеросексуальных отношениях мужчины, как правило, чаще способны испытывать спонтанное желание и могут быть более склонны инициировать моменты, наполненные эротизмом. Например, муж может видеть, как его жена выходит из душа, и чувствовать сексуальное желание, в то время как она может глянуть на то, как он выходит из душа, и думать: „Ему лучше одеться, а то мы опоздаем“, — приводит пример Кернер. — Но это не значит, что она не считает его желанным или что мужчины не хотят чувствовать себя желанными“.

Для женщин, как считает психолог Элизабет Перри, лучше работают не визуальные стимулы, а эмоциональная привязанность к партнеру. Ее можно поддерживать „горячими“ разговорами, флиртом, прикосновениями.

„[И не стоит забывать, что] мужчины тоже хотят быть желанными, — добавляет Перри. — Мы приучены думать, что женщина — это „сексуальный объект“, а мужчина — это тот, кто демонстрирует желание и „преследует“. Но работая с гетеросексуальными парами, я вижу, что партнерша часто удивляется, узнавая, насколько ее партнер хочет чувствовать себя желанным“.

Кроме того, специалисты и специалистки предлагают парам почаще „подогревать“ желание друг друга поцелуями и объятиями, не ведущими к сексу, более открыто проговаривать свои желания — в том числе для того, чтобы не допускать ошибок и насилия.

„Если вы пытаетесь поддерживать эротический накал, делая то, что, как вы уже знаете, не нравится вашему партнеру или партнерше, это не сработает, — говорит Соколл. — Это может показаться очевидным, но иногда люди игнорируют или критикуют реакции своей второй половины, что, в свою очередь, подрывает любые усилия по поддержанию страсти между вами. Примите как важное условие: вам нужно знать то, что нравится партнеру или партнерше“.