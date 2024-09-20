Типичные изменщики: 8 научных фактов

По большому счету неважно, что называть неверностью — секс на стороне или поцелуи украдкой. В каждой паре к этому свое отношение, но предательство остается предательством. Учитывая, что адюльтер не такая уж редкость, неплохо было бы научиться определять тех, для кого измена — нечто само собой разумеющееся, и понять, почему они так поступают. Вот восемь признаков, некоторые из которых могут показаться неожиданными.

1. СРЕДИ ИЗМЕНЩИКОВ НЕМАЛО ПОКЛОННИКОВ РОКА

41% тех, кто позволяет себе отношения на стороне, предпочитают рок прочим направлениям. Остальные музыкальные пристрастия распределяются так: поп-музыка (16%), кантри (11%), классика (7%), рэп и хип-хоп (2%).

2. ЖЕНСКАЯ ИЗМЕНА НАМНОГО СЕРЬЕЗНЕЕ

Неизвестно, кто первым пустил слух, что у мужчин неверность в крови, но он не выдерживает проверку реальностью: женщины склонны к ней не меньше. Женская неверность чаще обусловлена эмоциональной потребностью, мужская — физиологической. Во втором случае шансов спасти союз больше.

3. МНОГИЕ ИЗ НИХ НЕ ХОТЯТ РАССТАВАТЬСЯ С ПОСТОЯННЫМ ПАРТНЕРОМ

Если кто-то неверен, это еще не значит, что его отношения с основным партнером трещат по швам: многие довольны союзом и не думают о разрыве. Так, согласно опросу Ратгерского университета, 56% мужчин и 34% женщин, у которых случались романы на стороне, утверждают, что счастливы с постоянным партнером.

4. ИЗМЕНА ПРОБУЖДАЕТ СЕКСУАЛЬНЫЙ АППЕТИТ

По словам сексолога Мэри Джо Рапини, половой инстинкт может проснуться благодаря измене, и тогда влечение к супругу возрастет. Это может быть признаком того, что на горизонте появился кто-то третий.

5. ЖЕНЩИНЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ИЗМЕНЯЮТ В ПЕРИОД ОВУЛЯЦИИ

„Мужчины проявляют повышенный интерес к женщинам, которые находятся на пике менструального цикла, то есть в день овуляции и за пару дней до нее“, — объясняет исследователь из Калифорнийского университета Марти Хейзелтон. Это обусловлено природой: когда организм готов к зачатию, женщина испытывает потребность в сексе.

6. МУЖЧИНЫ ИЗМЕНЯЮТ, ЧТОБЫ УКРЕПИТЬ БРАК