Типичные изменщики: 8 научных фактов
Измена не такое уж редкое явление. Одни закрывают глаза на любовные похождения партнеров, другие категорически этого не приемлют. Это личный выбор каждого, но разобраться в мотивах такого поведения может быть полезно, пишет Psychologies.
По большому счету неважно, что называть неверностью — секс на стороне или поцелуи украдкой. В каждой паре к этому свое отношение, но предательство остается предательством. Учитывая, что адюльтер не такая уж редкость, неплохо было бы научиться определять тех, для кого измена — нечто само собой разумеющееся, и понять, почему они так поступают. Вот восемь признаков, некоторые из которых могут показаться неожиданными.
1. СРЕДИ ИЗМЕНЩИКОВ НЕМАЛО ПОКЛОННИКОВ РОКА
41% тех, кто позволяет себе отношения на стороне, предпочитают рок прочим направлениям. Остальные музыкальные пристрастия распределяются так: поп-музыка (16%), кантри (11%), классика (7%), рэп и хип-хоп (2%).
2. ЖЕНСКАЯ ИЗМЕНА НАМНОГО СЕРЬЕЗНЕЕ
Неизвестно, кто первым пустил слух, что у мужчин неверность в крови, но он не выдерживает проверку реальностью: женщины склонны к ней не меньше. Женская неверность чаще обусловлена эмоциональной потребностью, мужская — физиологической. Во втором случае шансов спасти союз больше.
3. МНОГИЕ ИЗ НИХ НЕ ХОТЯТ РАССТАВАТЬСЯ С ПОСТОЯННЫМ ПАРТНЕРОМ
Если кто-то неверен, это еще не значит, что его отношения с основным партнером трещат по швам: многие довольны союзом и не думают о разрыве. Так, согласно опросу Ратгерского университета, 56% мужчин и 34% женщин, у которых случались романы на стороне, утверждают, что счастливы с постоянным партнером.
4. ИЗМЕНА ПРОБУЖДАЕТ СЕКСУАЛЬНЫЙ АППЕТИТ
По словам сексолога Мэри Джо Рапини, половой инстинкт может проснуться благодаря измене, и тогда влечение к супругу возрастет. Это может быть признаком того, что на горизонте появился кто-то третий.
5. ЖЕНЩИНЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ИЗМЕНЯЮТ В ПЕРИОД ОВУЛЯЦИИ
„Мужчины проявляют повышенный интерес к женщинам, которые находятся на пике менструального цикла, то есть в день овуляции и за пару дней до нее“, — объясняет исследователь из Калифорнийского университета Марти Хейзелтон. Это обусловлено природой: когда организм готов к зачатию, женщина испытывает потребность в сексе.
6. МУЖЧИНЫ ИЗМЕНЯЮТ, ЧТОБЫ УКРЕПИТЬ БРАК
Семейный психолог Сьюзен Мандель утверждает, что многие любящие мужья думают, что интрижка на стороне поможет им спасти брак. Таким образом они пытаются сбежать от проблем: им кажется, что отношения с другой женщиной позволят заполнить пустоту, и в семье воцарится мир.
7. ЧАЩЕ ВСЕГО ПАССИЮ НАХОДЯТ СРЕДИ БЛИЗКИХ ЗНАКОМЫХ
Многие утешаются мыслью, что если партнер и решит „пойти налево“, то скорее всего ограничится легкой интрижкой. Но, как правило, объект тайной страсти становится постоянным и находится где-то рядом, например, на работе. В 85% это коллеги, друзья и соседи.
8. ИЗМЕНЩИКИ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ИХ „ПОЙМАЛИ“
Тут нет ничего удивительного: необходимость соблюдать меры безопасности и чувство вины осложняют жизнь. Психиатр, профессор Брауновского университета Скотт Хальтцман в книге „Секреты счастливых мужей“ пишет: „…Они словно специально делают так, чтобы партнер обо всем догадался. Помада на воротнике, открытое на домашнем компьютере письмо — следы повсюду. Зачастую это крик о помощи. Некоторые ведут себя неосторожно, потому что хотят остановиться, но не знают как“.