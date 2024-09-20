ФОТО | В Solaris открылась фэшн-выставка Танеля Веэнре „Цветы зла“

Коллекция, в работе над которой автор вдохновлялся скандальным и мистическим сборником стихотворений французского поэта-символиста Шарля Бодлера „Цветы зла“ (фр. Les Fleurs du mal), содержит ставшие уже легендарными шелковые платья и платья-кафтаны, кимоно и маски ручной работы. „Меня всегда влекла грань между красотой и ужасом. В этой коллекции я хотел пролить свет на то, как эти противоречивые элементы могут сосуществовать и рождать неожиданную гармонию“, – сказал Танель Веэнре на открытии выставки.

На выставке также впервые была представлена серия снимков, где созданные Веэнре маски животных стали частью дикой природы и мистической атмосферы заповедника Лахемаа. „Эта фотосерия изображает естественный аспект человека в природе. Маска для меня – это наилучший инструмент для того, чтобы раскрыть естественность“, – отметил Веэнре.

Веэнре главным образом известен своими авторскими украшениями и выставка „Цветы зла“ ознаменовала первый случай, когда дизайнер сфокусировался на текстиле. Одежда из шелка и маски из пряжи подчеркивают его творческую многогранность, открывая новую перспективу на творчество одного из наиболее выдающихся эстонских дизайнеров.

Выставка „Цветы зла“ открыта на „Улице дизайна“ центра Solaris до 10 октября и предложит впечатления каждому, кто ценит эстонский дизайн и желает испытать исключительную гармонию красоты и ужаса.