Повышают уровень кортизола: 6 пустых калорий на завтрак, которые приводят к увеличению веса

То, что мы едим на завтрак, может существенно повлиять на то, как мы себя чувствуем и выглядим. От таких популярных „пустых“ продуктов для завтрака, как выпечка, сладкие хлопья и рафинированные углеводы происходят резкие скачки сахара в крови, в результате организм выделяет больше кортизола в попытке стабилизировать уровень глюкозы в крови. В конечном итоге такая ситуация может привести к увеличению веса. О худших продуктах для завтрака, которые могут повысить уровень кортизола и способствовать увеличению веса, пишет She Finds.

Круассаны

Круассаны являются любимой выпечкой для многих, но высокий уровень рафинированной муки, сахара и плохих жиров который в них содержится, может повысить уровень кортизола и даже привести к увеличению веса. После их употребления быстро повышается уровень сахара в крови и организм выделяет инсулин для контроля быстро растущего уровня сахара.

„В них много рафинированного сахара и жиров, которые могут вызвать колебания уровня глюкозы в крови. Эти колебания увеличивают напряжение в организме, заставляя надпочечники выделять больше кортизола. Повышенный уровень кортизола замедляет метаболизм и увеличивает тягу к более сладкой и жирной пище, способствуя перееданию и увеличению веса“, — говорит диетолог Кэтрин Гервацио.

Белый хлеб с вареньем

И варенье, и белый хлеб содержат рафинированный сахар и углеводы, которые быстро повышают уровень сахара в крови после еды. Организм реагирует высвобождением инсулина, чтобы снизить уровень сахара в крови. Но за этим внезапным повышением уровня сахара часто следует резкое снижение, что заставляет организм выделять кортизол в попытке сбалансировать уровень энергии.