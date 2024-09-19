Известная сеть супермаркетов проводит дополнительные исследования для обеспечения качества собственной продукции
Продукция Maxima под собственной торговой маркой Well Done наряду с выполняемыми производителем исследованиями регулярно проходит лабораторные проверки безопасности и качества пищевых продуктов. За высокий стандарт качества продукция удостоена знака международной лаборатории J. S. Hamilton.
В этой ведущей европейской лаборатории тестируются скоропортящиеся продукты марки Well Done, такие как молочная, мясная и рыбная продукция. Упаковки тестируемых товаров содержат знак качества J. S. Hamilton, что подчеркивает их надежность.
„В сегодняшних экономических условиях потребители всё чаще выбирают товары по низким ценам и акционным предложениям. К сожалению, это зачастую сопровождается снижением требований к качеству продуктов. Мы постарались найти решение, которое позволит потребителям, даже с изменением покупательских привычек, продолжать покупать качественные и питательные продукты. Линейка товаров Well Done, представленная на рынке уже год, полностью отвечает этой задаче. Покупатели Maxima оценили нашу продукцию, что подтверждается как статистикой продаж, так и высокой узнаваемостью бренда“, — пояснила руководитель отдела продаж и маркетинга Maxima Яаника Терасмаа.
Летом прошлого года Maxima запустила во всех трех странах Балтии собственный бренд Well Done, который сегодня предлагает более 700 наименований продукции высочайшего качества по доступным ценам. Это одна из крупнейших собственных торговых марок в регионе. Благодаря широкому ассортименту и значительным объёмам заказов, торговая сеть может предложить своим покупателям продукцию, являющуюся достойной альтернативой известным, но более дорогим брендам.
„Продукция Well Done производится в Европе. Например, такие продукты кухонь нродов мира, как паста, соусы или консервированные продукты, производятся в странах с давними традициями производства и высокими стандартами качества“, – добавила Терасмаа.
Одна из ведущих независимых европейских лабораторий J. S. Hamilton присвоила линейке скоропортящихся продуктов Well Done знак „Verified Guality“. Этот знак подтверждает, что продукция была протестирована независимой аккредитованной лабораторией и соответствует требованиям качества и безопасности пищевых продуктов, установленным в Европейском союзе. Лаборатории сертифицированы по стандартам ISO/IEC 17025 и другим международным нормам, что гарантирует достоверность исследований и соблюдение лучших научных практик.
Дополнительные тестирования этих продуктов были направлены на выявление пищевых патогенов, таких как сальмонелла (Salmonella spp.), листерия (Listeria monocytogenes) и другие. Помимо микробиологических исследований, проверяются остаточные количества лекарственных препаратов, тяжелых металлов, а также различные показатели качества и пищевая ценность, заявленные производителем на упаковке.
Продукция Well Done представлена в ассортименте Maxima уже целый год, и за это время продажи ее свежих продуктов выросли на 23 процента.
В пятерку самых продаваемых продуктов в категории свежих продуктов Well Done входят:
Мясо куриных ножек
Свиной фарш
Кусочки голеней бройлера
Фарш из свинины и говядины
Бедрышки бройлера
Продукция Well Done доступна в магазинах Maxima во всех странах Балтии. Подпишитесь на рассылку новостей для покупателей Maxima, чтобы узнавать о лучших предложениях, которые помогут вам спланировать меню и сэкономить. С еженедельными предложениями и текущими акциями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.