Известная сеть супермаркетов проводит дополнительные исследования для обеспечения качества собственной продукции

В этой ведущей европейской лаборатории тестируются скоропортящиеся продукты марки Well Done, такие как молочная, мясная и рыбная продукция. Упаковки тестируемых товаров содержат знак качества J. S. Hamilton, что подчеркивает их надежность.

„В сегодняшних экономических условиях потребители всё чаще выбирают товары по низким ценам и акционным предложениям. К сожалению, это зачастую сопровождается снижением требований к качеству продуктов. Мы постарались найти решение, которое позволит потребителям, даже с изменением покупательских привычек, продолжать покупать качественные и питательные продукты. Линейка товаров Well Done, представленная на рынке уже год, полностью отвечает этой задаче. Покупатели Maxima оценили нашу продукцию, что подтверждается как статистикой продаж, так и высокой узнаваемостью бренда“, — пояснила руководитель отдела продаж и маркетинга Maxima Яаника Терасмаа.

Летом прошлого года Maxima запустила во всех трех странах Балтии собственный бренд Well Done, который сегодня предлагает более 700 наименований продукции высочайшего качества по доступным ценам. Это одна из крупнейших собственных торговых марок в регионе. Благодаря широкому ассортименту и значительным объёмам заказов, торговая сеть может предложить своим покупателям продукцию, являющуюся достойной альтернативой известным, но более дорогим брендам.

„Продукция Well Done производится в Европе. Например, такие продукты кухонь нродов мира, как паста, соусы или консервированные продукты, производятся в странах с давними традициями производства и высокими стандартами качества“, – добавила Терасмаа.