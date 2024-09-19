Коридор затмений: вот что лучше не делать до 9 октября вашему знаку зодиака
18 сентября имело место лунное затмение в Рыбах. Но этим событием история не закончится, ведь осенний коридор затмений будет продолжаться до 2 октября. Закончится он кольцеобразным солнечным затмением, пик которого будет в 20:46.
„Люкс.фм“ рассказывает, что стоит и не стоит делать в это волнующее время.
Как коридор затмений 2024 повлияет на знаки зодиака
В большей степени затмения влияют на коллективные процессы. Но астрологи говорят, что это событие индивидуально по-разному отобразится на представителях разных знаков. Деятельно или же сложно могут встретить эти затмения:
Девы, рожденные с 14 по 22 сентября
Рыбы, рожденные с 12 по 20 марта
Близнецы, рожденные с 13 по 19 июня
Стрельцы, рожденные с 14 по 20 декабря
Овны, рожденные с 26 марта по 4 апреля
Раки, рожденные с 29 июня по 4 июля
Весы, рожденные с 29 сентября по 7 октября
Козероги, рожденные с 29 декабря по 4 января
Коридор затмений 2024 – что нельзя делать
Не стоит делать спонтанные, импульсивные, неожиданные, не взвешенные, необдуманные решения. Потому что все, чему вы сейчас даете зеленый свет, потребует осторожности и внимания.
Не прощайся с близкими на эмоциях. Не выясняй отношения.
Не рискуй без необходимости. Все смелые поступки за гранью здравого смысла отложи пока.
По возможности откажись от проведения планового хирургического вмешательства и любых серьезных процедур (в том числе и косметических).
Не бери кредит, не давай и не проси денег в долг.
Не обманывай, мысленно или действиями не наноси вред другим людям, даже говорить плохо о ком-либо не надо (это вообще, признак злонамеренности и неуверенности в себе). А сейчас все твои негативные мысли, слова и поступки вернутся вдвойне.
Подключай самонаблюдение и самоконтроль, и учись переключаться.