Гороскоп
19.09.2024, 12:30

Коридор затмений: вот что лучше не делать до 9 октября вашему знаку зодиака

 
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ФОТО: muratart | Shutterstock

18 сентября имело место лунное затмение в Рыбах. Но этим событием история не закончится, ведь осенний коридор затмений будет продолжаться до 2 октября. Закончится он кольцеобразным солнечным затмением, пик которого будет в 20:46.

„Люкс.фм“ рассказывает, что стоит и не стоит делать в это волнующее время.

Как коридор затмений 2024 повлияет на знаки зодиака

В большей степени затмения влияют на коллективные процессы. Но астрологи говорят, что это событие индивидуально по-разному отобразится на представителях разных знаков. Деятельно или же сложно могут встретить эти затмения:

  • Девы, рожденные с 14 по 22 сентября

  • Рыбы, рожденные с 12 по 20 марта

  • Близнецы, рожденные с 13 по 19 июня

  • Стрельцы, рожденные с 14 по 20 декабря

  • Овны, рожденные с 26 марта по 4 апреля

  • Раки, рожденные с 29 июня по 4 июля

  • Весы, рожденные с 29 сентября по 7 октября

  • Козероги, рожденные с 29 декабря по 4 января

Коридор затмений 2024 – что нельзя делать

  1. Не стоит делать спонтанные, импульсивные, неожиданные, не взвешенные, необдуманные решения. Потому что все, чему вы сейчас даете зеленый свет, потребует осторожности и внимания.

  2. Не прощайся с близкими на эмоциях. Не выясняй отношения.

  3. Не рискуй без необходимости. Все смелые поступки за гранью здравого смысла отложи пока.

  4. По возможности откажись от проведения планового хирургического вмешательства и любых серьезных процедур (в том числе и косметических).

  5. Не бери кредит, не давай и не проси денег в долг.

  6. Не обманывай, мысленно или действиями не наноси вред другим людям, даже говорить плохо о ком-либо не надо (это вообще, признак злонамеренности и неуверенности в себе). А сейчас все твои негативные мысли, слова и поступки вернутся вдвойне.

  7. Подключай самонаблюдение и самоконтроль, и учись переключаться.

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