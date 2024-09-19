Коридор затмений: вот что лучше не делать до 9 октября вашему знаку зодиака

Не стоит делать спонтанные, импульсивные, неожиданные, не взвешенные, необдуманные решения. Потому что все, чему вы сейчас даете зеленый свет, потребует осторожности и внимания.

Не прощайся с близкими на эмоциях. Не выясняй отношения.

Не рискуй без необходимости. Все смелые поступки за гранью здравого смысла отложи пока.

По возможности откажись от проведения планового хирургического вмешательства и любых серьезных процедур (в том числе и косметических).

Не бери кредит, не давай и не проси денег в долг.

Не обманывай, мысленно или действиями не наноси вред другим людям, даже говорить плохо о ком-либо не надо (это вообще, признак злонамеренности и неуверенности в себе). А сейчас все твои негативные мысли, слова и поступки вернутся вдвойне.