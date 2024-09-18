Два долгих и мучительных месяца. Как соринка в глазу привела к инвалидности 3-й группы и чуть не лишила женщину зрения

Все началось с самой обычной, повседневной ситуации прошлой осенью. „У нас во дворе оставалось несколько тюков сена, была осень, и они начали мокнуть. Я попросила мужа максимально убрать уже поврежденный слой и положить сено под крышу. Он так и сделал, собрал хорошее сено, но потом я смотрю — во дворе лежит целая куча плохого сена. Конечно, мне надо, чтобы двор был убран. И вот я собираю, собираю, собираю“, — вспоминает Вендия.

Судя по всему, именно тогда ей в глаз и попал мусор из сена. Поскольку возник дискомфорт, она потерла глаз, но работу продолжила. „Однако все время было ощущение, что в глазу что-то есть. Я побежала домой, закапала искусственные слезы и вынула контактные линзы, которые носила в тот момент. К вечеру открыть глаз стало сложнее. Утром просыпаюсь — и все, глаз болит так сильно, что я даже не могу его открыть, на свету он ужасно болит“.