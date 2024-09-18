Два долгих и мучительных месяца. Как соринка в глазу привела к инвалидности 3-й группы и чуть не лишила женщину зрения
Полицейский в отставке, фитнес-тренер, любительница бодибилдинга, автор кулинарных книг и владелица собственного хутора Вендия Каралкина поражает своей силой. Но осень прошлого года стала для нее настоящим испытанием — в глаз попал кусочек мусора, который оказался переносчиком грибковой инфекции. Два долгих и мучительных месяца борьбы с инфекцией и едва не пропущенная операция по спасению не только зрения, но и всего глаза. Операция стала возможной только благодаря пожертвованиям, потому что Вендии не удалось дождаться очереди на операцию, пишет Delfi Life.
Все началось с самой обычной, повседневной ситуации прошлой осенью. „У нас во дворе оставалось несколько тюков сена, была осень, и они начали мокнуть. Я попросила мужа максимально убрать уже поврежденный слой и положить сено под крышу. Он так и сделал, собрал хорошее сено, но потом я смотрю — во дворе лежит целая куча плохого сена. Конечно, мне надо, чтобы двор был убран. И вот я собираю, собираю, собираю“, — вспоминает Вендия.