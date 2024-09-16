Женщинам в возрасте старше 45: узнайте, как начало менопаузы влияет на здоровье вашего сердца
Менопауза, или окончательное прекращение менструаций, наступает в среднем в возрасте 51 года. Годы до менопаузы, когда появляются первые симптомы дисфункции яичников, и первый год после менопаузы называются перименопаузой (переходным периодом). Перименопауза характеризуется серьезными гормональными изменениями, которые повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому перименопауза – отличное время, чтобы обратить внимание на снижение рисков для здоровья и здоровый образ жизни.
„Изменения, происходящие в переходный период, имеют последствия как для гинекологической сферы, так и для сердечно-сосудистой системы. Постепенное снижение уровня эстрогена негативно влияет на способность кровеносных сосудов расширяться, делая их более жесткими. Прекращение работы яичников способствует также неблагоприятному распределению жиров в крови, появлению бляшек и кальцификации стенок сосудов (особенно артерий), что тоже приводит к повышению жесткости, а также к сужению кровеносных сосудов. Меняется и распределение жира в организме – больше жира может начать накапливаться в области живота и вокруг внутренних органов. Помимо гормональных изменений, наступают также изменения, связанные со старением в целом, такие как повышение артериального давления, снижение чувствительности к инсулину, повышение уровня сахара в крови и связанный с этим повышенный риск развития диабета 2 типа. То есть, это период в жизни женщины, когда помимо гормональных симптомов, о которых часто говорится, значительно возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний“, – говорит гинеколог Ивика Яксон.
По мнению Ивики Яксон, перименопауза – это тот период в жизни женщины, когда стоит внимательно и систематически пересматривать факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Особое внимание следует уделять достижению и поддержанию нормального веса, регулярной физической активности, здоровому питанию, хорошему сну и отказу от курения. Нелишним будет убедиться, что кровяное давление и сахар в крови в норме, а холестерин под контролем. В этот период здоровый образ жизни может принести особенную пользу. Исследования показывают, что значительную часть случаев сердечно-сосудистых заболеваний и диабета можно предотвратить, изменив образ жизни.
По словам гинеколога, ни в коем случае не стоит рассматривать повышенное кровяное давление, боли в груди или нарушения сердечного ритма как нормальную часть менопаузы. В этом случае необходимо обратиться к врачу.
Особое внимание здоровью сердца должны уделять женщины, у которых менструации прекратились до 40 лет. Женщины, относящиеся к этой группе, должны следовать более строгим рекомендациям, чтобы избежать повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний. Женщинам с множественными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний также следует больше знать об изменениях в переходный период.
„Диабет, повышенное кровяное давление, ожирение, а также сильная наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, безусловно, повышают риск. Призываю всех женщин, переживающих переходный период, уделять больше внимания своему здоровью, в том числе здоровью сердца, и при необходимости обращаться к врачу“, – добавляет Ивика Яксон.
29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Хотя сердечно-сосудистые заболевания обычно обсуждаются в контексте мужского здоровья, в этом году Ассоциация производителей лекарств в сотрудничестве с Эстонским обществом кардиологов сосредоточилась на здоровье женского сердца.
В 2024 году Всемирный день сердца отмечается 29 сентября
Всемирный день сердца проходит каждый год в последнее воскресенье сентября. Этот день отмечается по инициативе Всемирной федерации сердца.
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) по-прежнему занимают лидирующее положение в мире: ежегодно от них умирает более 20,5 миллиона человек.
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