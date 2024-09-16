Женщинам в возрасте старше 45: узнайте, как начало менопаузы влияет на здоровье вашего сердца

„Изменения, происходящие в переходный период, имеют последствия как для гинекологической сферы, так и для сердечно-сосудистой системы. Постепенное снижение уровня эстрогена негативно влияет на способность кровеносных сосудов расширяться, делая их более жесткими. Прекращение работы яичников способствует также неблагоприятному распределению жиров в крови, появлению бляшек и кальцификации стенок сосудов (особенно артерий), что тоже приводит к повышению жесткости, а также к сужению кровеносных сосудов. Меняется и распределение жира в организме – больше жира может начать накапливаться в области живота и вокруг внутренних органов. Помимо гормональных изменений, наступают также изменения, связанные со старением в целом, такие как повышение артериального давления, снижение чувствительности к инсулину, повышение уровня сахара в крови и связанный с этим повышенный риск развития диабета 2 типа. То есть, это период в жизни женщины, когда помимо гормональных симптомов, о которых часто говорится, значительно возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний“, – говорит гинеколог Ивика Яксон.