Деньги на ветер: 4 бьюти-процедуры, в которых нет смысла

Маски для лица с золотом

Пожалуй, это один из самых распространенных продуктов для бьюти-процедур, который вообще не приносит пользы. Все, что ты получишь от этой процедуры - классный визуальный вид и не более. Известно, что золото не может непосредственно проникнуть в кожу. Зато в этой процедуре есть много других полезных ингредиентов - увлажнители и масла. Именно они отвечают за эффект glow up.

Тональный крем на год - BB Glow

BB Glow - это косметическая процедура, которая позволяет выровнять тон лица, увлажнить кожу и уменьшить морщины. По сути, это нанесение специальной сыворотки, похожей на тональный крем, что остается на коже определенное время. Однако, с точки зрения специалистов, эта процедура не является особо эффективной или полезной. Кроме того, возможны нежелательные последствия, такие как сухость кожи, пигментация и неровный цвет лица, которые могут сохраняться длительное время.

Лисий взгляд

Это модный тренд, который привлекает внимание многих девушек, благодаря такой красавице как супермодель Белла Хадид. Однако действительно ли эта процедура делает нас более привлекательными или, наоборот, может принести больше проблем, чем пользы? Лисьи глаза часто создают эффект неестественности, ведь этот эффект создан с помощью операции. И зачем ложиться под нож хирурга, если похожий результат можно получить с помощью подводки в сочетании с объемной тушью?

Обертывания от целлюлита

Целлюлит - вечная проблема, с которой девушки борются изо дня в день. В сети существует множество советов, а многие салоны предоставляют большое количество процедур, которые гарантируют спасение от целлюлита. Но все ли так просто? Обертывание – это косметологическая процедура, во время которой на проблемные участки тела наносится особый состав с активными веществами. Оно может временно улучшить внешний вид кожи, создавая эффект увлажненности и разглаживания, но это лишь поверхностные изменения.