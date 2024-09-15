Как заниматься анальным сексом, как подготовиться и что делать, если вам не понравилось

Важен ли и нужен ли этот вид интимной близости, решает пара совместно после доверительного разговора и по предварительному согласию. Если вас не привлекает анальный секс, он вам не нравится, вы не обязаны им заниматься и всегда можете отказаться от него, честно рассказав об этом партнеру. Не нужно терпеть, делать это ради любимого, идти на какие-то компромиссы, пишет Psychologies.

Но и шантажировать партнера анальным сексом, наказывать его или ее „допуском“ к такому удовольствию ни в коем случае нельзя. Хотя на практике я довольно часто сталкиваюсь с подобными клиентскими историями.

У вас всегда есть выбор, помните об этом. Если же ваши желания с партнером расходятся, в этой ситуации мы ищем решение проблемы, которое устроит обоих партнеров.

ЭРОГЕННАЯ ЗОНА

Люди часто практикуют анальный секс, потому что анус полон нервных окончаний, как влагалище или клитор. Он может быть очень чувствителен. Все зависит от самой девушки.

Для некоторых женщин анус — эрогенная зона, которая приносит огромное удовольствие при ее стимулировании языком, пальцами, членом или каким-либо секс-девайсом. Кроме того, анальное отверстие очень узкое, поэтому обеспечивает приятное давление на член партнера. Женщинам такое давление может нравиться не меньше.

По статистике анальный секс практикуется значительно чаще, чем о нем говорят, поскольку многие стесняются, думая, что в ответ услышат осуждение

На самом деле в анальном сексе нет ничего противоестественного, это такой же эксперимент, и, попробовав его, человек решает, нравится ему это или нет.

Для кого-то это может показаться удивительным, но много пар любит заниматься анальным сексом. И немалую роль в этом удовольствии играет осознание того, что люди как будто нарушают запреты, получая особое сексуальное удовлетворение, доступное не всем, только „избранным“. Между партнерами, которые практикуют анальный секс, возрастает уровень доверия, которое является здесь определяющим фактором.