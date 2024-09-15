Как заниматься анальным сексом, как подготовиться и что делать, если вам не понравилось
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Довольно много пар решаются попробовать этот „запретный плод“, но одним он приносит разочарование, а другим — море удовольствия. В чем секрет удачного анального секса? Как получить удовольствие и избежать досадных ошибок? Разъясняет сексолог.
Важен ли и нужен ли этот вид интимной близости, решает пара совместно после доверительного разговора и по предварительному согласию. Если вас не привлекает анальный секс, он вам не нравится, вы не обязаны им заниматься и всегда можете отказаться от него, честно рассказав об этом партнеру. Не нужно терпеть, делать это ради любимого, идти на какие-то компромиссы, пишет Psychologies.
Но и шантажировать партнера анальным сексом, наказывать его или ее „допуском“ к такому удовольствию ни в коем случае нельзя. Хотя на практике я довольно часто сталкиваюсь с подобными клиентскими историями.
У вас всегда есть выбор, помните об этом. Если же ваши желания с партнером расходятся, в этой ситуации мы ищем решение проблемы, которое устроит обоих партнеров.
ЭРОГЕННАЯ ЗОНА
Люди часто практикуют анальный секс, потому что анус полон нервных окончаний, как влагалище или клитор. Он может быть очень чувствителен. Все зависит от самой девушки.
Для некоторых женщин анус — эрогенная зона, которая приносит огромное удовольствие при ее стимулировании языком, пальцами, членом или каким-либо секс-девайсом. Кроме того, анальное отверстие очень узкое, поэтому обеспечивает приятное давление на член партнера. Женщинам такое давление может нравиться не меньше.
По статистике анальный секс практикуется значительно чаще, чем о нем говорят, поскольку многие стесняются, думая, что в ответ услышат осуждение
На самом деле в анальном сексе нет ничего противоестественного, это такой же эксперимент, и, попробовав его, человек решает, нравится ему это или нет.
Для кого-то это может показаться удивительным, но много пар любит заниматься анальным сексом. И немалую роль в этом удовольствии играет осознание того, что люди как будто нарушают запреты, получая особое сексуальное удовлетворение, доступное не всем, только „избранным“. Между партнерами, которые практикуют анальный секс, возрастает уровень доверия, которое является здесь определяющим фактором.
Если вы думаете попробовать этот вид секса, стоит помнить о том, что первый раз, скорее всего, станет болезненным. Даже после того, как вы прекратите подобное стимулирование, определенное время вы будете испытывать дискомфорт.
Анальное отверстие контролируется двумя мышцами-сфинктерами, внешним и внутренним. Внутренний сфинктер ануса представляет гладко-мышечную структуру, окружающую заднепроходной канал, и является продолжением мышечного слоя прямой кишки. Внутренний сфинктер не управляется мыслями, сознанием или подсознанием человека, и его сокращение-расслабление происходит непроизвольно.
Внешний сфинктер является произвольным, управляется сознанием человека, а это значит, что боли во время акта можно избежать.
НАСКОЛЬКО АНАЛЬНЫЙ СЕКС ФИЗИОЛОГИЧЕН?
Прямая кишка все же не приспособлена к половому акту со стороны физиологии — слизистые прямой кишки, в отличие от влагалища, смазки не вырабатывают. Занимаясь анальным сексом, нужно использовать большое количество смазки. Кроме того, слизистая покрыта однослойным призматическим эпителием, который намного более травматичен, чем многослойный плоский эпителий влагалища. Поэтому нужно быть вдвойне аккуратным и осторожным.
Анальный секс — наиболее рискованная форма сексуального поведения, так как очень часто не используется защита во время полового акта. Как думают люди? Это прямая кишка, не влагалище, забеременеть невозможно, и забывают о том, что частота анального секса увеличивает вероятность заражения инфекциями, передаваемыми половым путем. Если у вас нет к партнеру доверия, лучше проговорить этот момент и использовать защиту.
Презервативами нужно пользоваться всегда, это ваше здоровье и жизнь.
Важный момент: если вы практикуете одновременно несколько видов секса (например, анальный, вагинальный, оральный), смена презерватива обязательна при каждом виде секса. После анального секса пара должна принять душ, если планирует дальше заниматься вагинальным сексом. И наоборот, если даже вы занимались анальным сексом в презервативе, все равно нужно принять душ.
Часто возникает вопрос по поводу недержания каловых масс и газов, якобы возникающих на фоне практики анального секса. Прямых доказательств того, что анальный секс относится к факторам риска анальной инконтиненции, нет. Исследований мало, и они не очень убедительны. Так же как нет никакого научного свидетельства, что анальный секс и геморрой всегда идут бок о бок, поскольку исследований также не проводилось.
У большинства людей формируется свое персональное мнение и отношение к анальному сексу на основе предыдущего опыта. Анальный секс не должен причинять боль. Вы можете избежать ее, используя большое количество смазки и настроив себя на этот вид получения удовольствия.
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К АНАЛЬНОМУ СЕКСУ?
1. Убедитесь, что оба партнера готовы к этому
Поговорите друг с другом, обсудите ваши эмоции и ожидания. Если у вас есть какие-то переживания, лучше их озвучить. Рассказать, что вам нравится или не нравится, чего вы остерегаетесь или боитесь. Скажите, какие ласки вам приятнее — пальцами, языком или каким-то другим способом, какие позы предпочтительнее.
Нужно отбрасывать неловкость вообще, потому что анальный анальный секс все-таки очень интимный, и если вы не будете откровенны со своим партнером, то, конечно, хорошего результата ожидать не стоит.
2. Обязательно позаботьтесь о контрацепции
Еще раз важное напоминание: при каждом виде секса необходимо менять презерватив, если вы практикуете, например, анальный, оральный и вагинальный попеременно. Поэтому запаситесь презервативами, позаботьтесь о здоровье — своем и партнера.
3. Расслабьтесь морально и физически
Если вы этого не сделаете, удовольствие получить не сможете. Из-за страха, недоверия все может пойти по другому сценарию. Настройтесь на романтический лад, не бойтесь оконфузиться или сделать что-то неправильно. Поставьте любимую музыку, зажгите свечи, примите ванну с пеной и используйте очень много лубриканта.
Для анального секса лучше использовать смазку без охлаждающего эффекта, на водной основе и специально предназначенную для секса, не для УЗИ (как берут некоторые). Никакого масла, крема, геля или вазелина.
Если вы решились попробовать, можно начать с практики в одиночку, например, с помощью пальца или секс-игрушки. Посмотрите, как вы будете себя чувствовать, и только потом переходите к разговору об этом с партнером.
Разогревайтесь, растягивайте прелюдию и ласки
Это поможет лучше себя подготовить и возбудиться. Ваша голова должна быть расслаблена, тогда все пройдет гораздо приятнее. Ну а позы для анального секса могут быть разными, каждая выбирает свои, здесь все индивидуально.
„Стоп-слово“
Вы должны помнить, что если будет неприятно или больно, вы всегда можете остановиться. Этот момент, как и „стоп-слово“ тоже надо обговорить с партнером. Все нюансы и красные флаги важно обсудить еще „на берегу“.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ НЕ ПОНРАВИЛСЯ АНАЛЬНЫЙ СЕКС?
Просто расскажите об этом своему партнеру, скажите, что больше пока не готовы им заниматься. Если же вам понравилось — практикуйте, но не часто, например, не чаще раза в неделю или две недели. Не потому что это плохо с точки зрения физиологии. Просто потом вы уже забудете про вагинальный секс, отдавая предпочтение удовольствию от анального. Здесь все как с мастурбацией: используем с головой и аккуратно.
Если правильно подходить к этому вопросу, анальный секс будет приносить невероятные и незабываемые ощущения.