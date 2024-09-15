Два литра в день! Какие приемы помогают жителям Эстонии пить достаточно воды
Все знают, что для здоровья важно ежедневно потреблять 1,5–2 литра чистой воды, но в повседневной суете многие из нас забывают регулярно пить. Предприятие Tallinna Vesi подготовило перечень уловок, к которым потребители прибегают, чтобы не забывать потреблять воду в достаточном количестве.
Как и при достижении любой другой цели, имеющей отношение к здоровью, вести подсчет выпитых стаканов воды и напоминать регулярно пить помогут многочисленные мобильные приложения. Популярные среди жителей Эстонии приложения можно найти в магазинах приложений по запросу „water tracker“.
Приложения, которые напоминают пить воду
Простейшие приложения, призванные помочь пользователю потреблять достаточно воды, регулярно напоминают о том, что нужно пить воду, и позволяют в течение дня отмечать количество выпитых стаканов воды. Существуют и приложения с игровыми элементами. Например, можно скачать игру, в которой нужно ухаживать за растением – каждый отмеченный в приложении выпитый стакан воды будет делать растение более пышным и красивым.
При активации любого подобного приложения смартфон или смарт-часы будут регулярно напоминать о необходимости выпить воды. Обладателям сидячей работы необходимость с определенной периодичностью вставать, чтобы сходить за стаканом воды, помогает не только достаточно пить, но и нахаживать шаги, а ведь и то, и другое благоприятно сказывается на здоровье.
Любители всевозможных смарт-устройств также могут купить специальную умную бутылку, которая подключается к телефону и в течение дня регулярно сообщает о том, сколько воды из нее выпито. Например, привязанное к бутылке приложение может сообщить о том, что необходимо употребить еще 25% дневной нормы воды, или предупредить об опасности обезвоживания в жарком климате, если воды из нее выпито недостаточно.
Не все люди любят пользоваться приложениями, но и в таком случае выход есть – некоторые из респондентов ответили, что пить достаточно воды им помогает тематическая заставка на телефоне или установленное на телефоне напоминание.
Лучшее напоминание – большая бутылка воды
Наиболее же популярной уловкой, помогающей людям пить больше воды, является очень простое решение, которое подойдет даже человеку, который не слишком дружит со смарт-устройствами и приложениями. Самый простой способ, помогающий поддерживать адекватное потребление воды, по мнению многих – держать на виду большую бутылку или стакан с водой.Дома или в офисе наилучшее понимание о том, пьете ли вы достаточно воды, даст двухлитровая бутылка, которую вы наполняете по утрам с целью выпить ее содержимое к вечеру. Разумеется, если вы не сидите на месте, носить с собой повсюду тяжелую бутылку воды будет сложно. В таком случае гораздо лучше будет обзавестись литровой бутылкой, и маркером разметить ее, дописав у каждой черты время, чтобы темп потребления воды в течение дня был равномерным.
Вкусы и запахи
Молодые потребители упоминали бутылку Air Up, идея которой заключается в том, что она мотивирует пить воду благодаря источающим приятный аромат капсулам. Поскольку в значительной степени за вкусовые ощущения отвечает наше обоняние, ароматизированные капсулы создают впечатление, будто вместо обычной воды человек пьет воду со вкусом лимона, арбуза, ягод и т. п. Дело личных предпочтений – добавить ли на самом деле что-то в воду для вкуса или обойтись запахом.
Большинство потребителей отмечают, что увеличить потребление воды им помогает периодическое добавление в воду натуральных вкусов. Многие любят добавлять к воде кружочки лимона или лайма или листья мяты, которые не только делают воду более вкусной, но и заметно украшают графин с водой, но для ароматизации воды также прекрасно подходят всевозможные пряные травы типа тимьяна или розмарина и даже ломтики огурца.
Придать оригинальный вкус воде также можно при помощи фруктов и ягод. Например, со стаканом воды можно измельчить в блендере немного черной смородины – на вкус напиток получится прямо как морс. Будто бабушка сделала! Зимой прекрасным дополнением к воде станет имбирь – добавленный к свежей воде отвар имбиря не только придаст ей оригинальный вкус, но и будет работать как антиоксидант. Кроме того, имбирь согревает организм.
Лучшая вода – свежая вода из-под крана
Если вы относитесь к любителям воды со вкусовыми добавками, важно, чтобы такой напиток был свежеприготовленным. Вкусная и полезная вода – свежая вода. Не стоит употреблять воду со вкусовыми добавками, которая стояла несколько дней, даже если графин с ней вы храните в холодильнике.
В ежедневной норме воды не учитывается минеральная вода, поскольку высокое содержание солей и минералов может оказывать на организм избыточную нагрузку. Водопроводную же воду, в отличие от минеральной, можно пить каждый день, поскольку она прекрасно утоляет жажду и благоприятно сказывается на здоровье, внешнем виде и самочувствии. Воды нужно потреблять больше, чем всех остальных напитков, в частности чая, кофе, соков и лимонадов.
Крайне важно для здоровья пить достаточно воды, поскольку вода:
жизненно важна для развития и воспроизводства клеток;
посредством потоотделения регулирует температуру тела;
осуществляет транспорт кислорода по всему организму;
помогает организму выводить продукты обмена веществ;
благоприятно сказывается на мышцах и пищеварении;
помогает бороться с усталостью и улучшает самочувствие;
обеспечивает ровный цвет кожи, делает кожу гладкой, а волосы – здоровыми;
помогает предотвратить преждевременное старение;
помогает поддерживать в норме кислотно-щелочной баланс организма, предотвращает раздражения и чувствительность кожи;
помогает поддерживать уровень влаги в клетках;
доставлять в систему кровообращения необходимые углеводы и белки;
способствует образованию слюны, которая является важным элементом пищеварительного процесса.
Водопроводная вода по всей Эстонии отличается чистотой, свежестью и хорошим вкусом и полезна для здоровья. Исследование, проведенное в ноябре прошлого года среди потребителей Tallinna Vesi, показало высокий уровень доверия населения в отношении воды из-под крана – 89% респондентов ответили, что доверяют качеству водопроводной воды и с удовольствием пьют ее.