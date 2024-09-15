Два литра в день! Какие приемы помогают жителям Эстонии пить достаточно воды

Как и при достижении любой другой цели, имеющей отношение к здоровью, вести подсчет выпитых стаканов воды и напоминать регулярно пить помогут многочисленные мобильные приложения. Популярные среди жителей Эстонии приложения можно найти в магазинах приложений по запросу „water tracker“.

Приложения, которые напоминают пить воду

Простейшие приложения, призванные помочь пользователю потреблять достаточно воды, регулярно напоминают о том, что нужно пить воду, и позволяют в течение дня отмечать количество выпитых стаканов воды. Существуют и приложения с игровыми элементами. Например, можно скачать игру, в которой нужно ухаживать за растением – каждый отмеченный в приложении выпитый стакан воды будет делать растение более пышным и красивым.

При активации любого подобного приложения смартфон или смарт-часы будут регулярно напоминать о необходимости выпить воды. Обладателям сидячей работы необходимость с определенной периодичностью вставать, чтобы сходить за стаканом воды, помогает не только достаточно пить, но и нахаживать шаги, а ведь и то, и другое благоприятно сказывается на здоровье.

Любители всевозможных смарт-устройств также могут купить специальную умную бутылку, которая подключается к телефону и в течение дня регулярно сообщает о том, сколько воды из нее выпито. Например, привязанное к бутылке приложение может сообщить о том, что необходимо употребить еще 25% дневной нормы воды, или предупредить об опасности обезвоживания в жарком климате, если воды из нее выпито недостаточно.

Не все люди любят пользоваться приложениями, но и в таком случае выход есть – некоторые из респондентов ответили, что пить достаточно воды им помогает тематическая заставка на телефоне или установленное на телефоне напоминание.

Лучшее напоминание – большая бутылка воды