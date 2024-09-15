Вкуснее всего осенью. Диетологи назвали 5 продуктов, которые нужно есть в сентябре

Считается, что наиболее полезны для человека те продукты, которые растут в месте его проживания. Диетологи и эксперты по питанию любят сезонные продукты, потому что они содержат множество питательных веществ для нашего организма. И, конечно же, сезонные продукты самые свежие. Вот некоторые из лучших осенних суперпродуктов, которыми можно насытиться в течение всего сезона, чтобы улучшить здоровье и самочувствие. Об этом пишет Real Simple.

Тыква

Тыква является одним из лучших суперпродуктов осеннего сезона. „Многие забывают, что тыква на самом деле является кабачком и невероятно богата питательными веществами“, — говорит диетолог Кристен Лоренц. „Тыква полна антиоксидантов, поддерживающих иммунитет, таких как витамин А и витамин С. Однако в ней больше всего витамина А: всего полстакана тыквенного пюре содержит 104% рекомендуемой суточной нормы для взрослого человека. Это отличное средство для поддержки иммунитета и борьбы с инфекциями“.

Тыквенные семечки

„Мякоть тыквы — не единственное, что поддерживает ваше здоровье, когда речь идет о популярной осенней тыкве“, — говорит Лоренц. Всего одна унция семян тыквы дает 25% от суточной рекомендуемой дозы цинка — важного минерала для заживления и восстановления. Семена тыквы также являются хорошим источником железа Взрослый человек может получить почти 15% от суточной нормы из четверти чашки. Семена тыквы также являются прекрасным источником клетчатки, а также жирных кислот омега-3 для поддержания здоровья кишечника и сердца“.

Яблоки

Каждое яблоко содержит около 5 граммов клетчатки, 20% от рекомендуемой суточной нормы клетчатки, плюс витамин С и калий. „Яблоки легко упаковывать и брать с собой“, — говорит Сью А. Джеймс. „Ешьте их с ореховым маслом или йогуртом для повышения уровня белка“.

Брюссельская капуста