Другой взгляд на фотографию в жанре ню: в Fotografiska открылась выставка про обнаженное тело(3)
13 сентября в Fotografiska открылась масштабная групповая выставка „Ню“ (оригинальное название NUDE). В ней принимают участие 32 фотохудожницы, в том числе эстонские фотографы Клое Янчис и Марлен Кярема. Используя различные творческие методы, художницы отходят от традиционного изображения обнаженного тела и предлагают современный женский взгляд на ню — непредвзятый и воспевающий разнообразие форм и размеров.
На протяжении всей истории искусства работы в стиле ню в основном создавались согласно канонам красоты той или иной эпохи. Каноны эти чаще всего выбирали и утверждали мужчины для услады своих глаз. Авторы выставки NUDE выступают против традиционного изображения тела в искусстве и требуют вернуть им права на собственное тело. Они создают работы в современном ключе и с ориентацией на будущее. Они призывают гордиться своим телом и, не навязывая никаких правил и установок, приглашают нас дать свое толкование их визуальным историям. И если часто нам диктуют, что хорошо, а что плохо, то представленные на выставке работы открыты для любых интерпретаций и ассоциаций. Авторы NUDE создали для нас пространство, где обычное распределение ролей больше не актуально, где меняется привычное восприятие вещей и иерархия власти.
На выставке рассматривается тема не только женской самоидентификации, но и разнообразия человеческой внешности и гендерных принадлежностей в различных обществах. Публике придется задуматься над неоднозначными социальными вопросами, которые представлены без прикрас, — при их обсуждении не избежать груза гендерно обусловленного взгляда на наготу. Как на выставке, так и на сопровождающих ее мероприятиях будут затронуты, помимо прочих, следующие темы: равноправие, образ тела, квир-культура, принцип согласия, проблемы патриархального общества, расизм, насилие в отношении женщин, связанные со старением страхи. Обнаженное тело стало холстом, современная перспектива, табу и происходящие в обществе процессы — красками.
По словам соосновательницы и руководительницы выставочных проектов Fotografiska Маарьи Лоорентс, многие века нас завораживало обнаженное тело, однако настало время окинуть историческое наследие свежим взглядом, свободным от ярлыков. „Женщину и ее тело окружает огромное количество стереотипов. Выставка NUDE освещает проблемы, к которым привело оказываемое на женщин давление: например из-за социальных медиа мы неадекватно воспринимаем собственное тело, в обществе не желают осознавать то, насколько глубокие корни у иерархии власти, и тому подобное. В современных ню намного больше жизни, чем в традиционной живописи — они выходят за рамки привычного и прославляют разнообразие, которое обогащает наше общество, — рассказывает Лоорентс. — Сейчас, вместе с выставкой NUDE, в нашем музее можно одновременно увидеть работы 50 художников, среди них четыре автора из Эстонии, трое из которых принимают участие в международных групповых выставках. Мы очень рады, что в наших стенах могут высказаться на актуальных для них темы как местные, так и зарубежные фотографы“.
На выставке NUDE собраны работы 32 современных художниц со всего мира, в том числе Арвиды Бюстрём и Julia SH из Швеции, Карлоты Герреро из Испании, Эвелин Бенчиковой из Словакии, Джоаны Чумали из Кот-д’Ивуара, Анжелики Дасс из Бразилии, Юши Ли из Китая, Женевьевы Акен из Нигерии, Прю Стент и Хани Лонг из Австралии, Клое Янчис и Марлен Кярема из Эстонии.