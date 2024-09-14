Другой взгляд на фотографию в жанре ню: в Fotografiska открылась выставка про обнаженное тело

На протяжении всей истории искусства работы в стиле ню в основном создавались согласно канонам красоты той или иной эпохи. Каноны эти чаще всего выбирали и утверждали мужчины для услады своих глаз. Авторы выставки NUDE выступают против традиционного изображения тела в искусстве и требуют вернуть им права на собственное тело. Они создают работы в современном ключе и с ориентацией на будущее. Они призывают гордиться своим телом и, не навязывая никаких правил и установок, приглашают нас дать свое толкование их визуальным историям. И если часто нам диктуют, что хорошо, а что плохо, то представленные на выставке работы открыты для любых интерпретаций и ассоциаций. Авторы NUDE создали для нас пространство, где обычное распределение ролей больше не актуально, где меняется привычное восприятие вещей и иерархия власти.

На выставке рассматривается тема не только женской самоидентификации, но и разнообразия человеческой внешности и гендерных принадлежностей в различных обществах. Публике придется задуматься над неоднозначными социальными вопросами, которые представлены без прикрас, — при их обсуждении не избежать груза гендерно обусловленного взгляда на наготу. Как на выставке, так и на сопровождающих ее мероприятиях будут затронуты, помимо прочих, следующие темы: равноправие, образ тела, квир-культура, принцип согласия, проблемы патриархального общества, расизм, насилие в отношении женщин, связанные со старением страхи. Обнаженное тело стало холстом, современная перспектива, табу и происходящие в обществе процессы — красками.