Ковид снова набирает обороты. Как быть на шаг впереди вируса?

Наиболее тяжелые моменты пандемии уже позади, но новый вариант вируса и меняющаяся ситуация требуют адаптации и пересмотра подходов к контролю здоровья.

Что должно быть в домашней аптечке?

Тесты на антиген Covid-19

Эти тесты являются эффективным способом быстро обнаружить наличие вируса, особенно если есть симптомы или был контакт с инфицированным человеком. Самотестирование может дать быструю информацию, но при позитивном результате надо пройти подтверждающее тестирование в лаборатории и проконсультироваться с врачом.

Термометр

Измерение температуры имеет важное значение для контроля за состоянием здоровья организма во время болезни. Повышенная температуре может свидетельствовать об инфекции. Ртутные термометры в аптеках больше не продают, но доступен широкий выбор цифровых и инфракрасных термометров.

Жаропонижающие средства

Необходимо выбирать средства для снижения температуры в соответствии с возрастной группой членов семьи. Маленьким детям подойдут суппозитории или сиропы, содержащие парацетамол или ибупрофен. Взрослым эти средства можно давать в виде таблеток, капсул или порошков.

Аэрозоль для носа

Выбирайте спрей для носа, который эффективно снимает заложенность носа и придаточных пазух, очищает носовые ходы и увлажняет слизистую, чтобы облегчить дыхание.

Средства от боли и воспаления в горле

Они облегчают проглатывание, речь и прием пищи. Доступны в разных формах – средства для полоскания, таблетки, различные спреи.

Чаи

В случае вирусных инфекций важно принимать много жидкости, и чай – прекрасный способ сделать это и уменьшить симптомы. Липовый помогает уменьшить боль в горле и насморк, улучшает иммунитет и способствует потоотделению. Чай из черной смородины и малины также может помочь облегчить симптомы.

Витамины для укрепления иммунитета