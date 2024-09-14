Ковид снова набирает обороты. Как быть на шаг впереди вируса?(21)
Как уберечь себя и близких, подготовиться к возможным вспышкам заболевания, что должно быть в домашней аптечке и что делать, если вы все-таки заболели, Delfi Life рассказывает фармацевт Зане Мелберга.
Наиболее тяжелые моменты пандемии уже позади, но новый вариант вируса и меняющаяся ситуация требуют адаптации и пересмотра подходов к контролю здоровья.
Что должно быть в домашней аптечке?
Тесты на антиген Covid-19
Эти тесты являются эффективным способом быстро обнаружить наличие вируса, особенно если есть симптомы или был контакт с инфицированным человеком. Самотестирование может дать быструю информацию, но при позитивном результате надо пройти подтверждающее тестирование в лаборатории и проконсультироваться с врачом.
Термометр
Измерение температуры имеет важное значение для контроля за состоянием здоровья организма во время болезни. Повышенная температуре может свидетельствовать об инфекции. Ртутные термометры в аптеках больше не продают, но доступен широкий выбор цифровых и инфракрасных термометров.
Жаропонижающие средства
Необходимо выбирать средства для снижения температуры в соответствии с возрастной группой членов семьи. Маленьким детям подойдут суппозитории или сиропы, содержащие парацетамол или ибупрофен. Взрослым эти средства можно давать в виде таблеток, капсул или порошков.
Аэрозоль для носа
Выбирайте спрей для носа, который эффективно снимает заложенность носа и придаточных пазух, очищает носовые ходы и увлажняет слизистую, чтобы облегчить дыхание.
Средства от боли и воспаления в горле
Они облегчают проглатывание, речь и прием пищи. Доступны в разных формах – средства для полоскания, таблетки, различные спреи.
Чаи
В случае вирусных инфекций важно принимать много жидкости, и чай – прекрасный способ сделать это и уменьшить симптомы. Липовый помогает уменьшить боль в горле и насморк, улучшает иммунитет и способствует потоотделению. Чай из черной смородины и малины также может помочь облегчить симптомы.
Витамины для укрепления иммунитета
Витамин D, витамин С, цинк и селен особенно важны для повышения иммунитета и ускорения выздоровления. Эти витамины доступны как в виде таблеток, так и в виде порошка. Во время болезни рекомендуется принимать их в форме горячих напитков, чтобы обеспечить достаточное потребление жидкости.
Особое внимание - хроническим больным
Covid-19 наиболее опасен для людей с хроническими болезнями, которые ослабляют иммунную систему и делают организм менее стойким к инфекциям, а их лечение с помощью медикаментов может создавать дополнительную нагрузку. Одним из наиболее распространенных признаков хронических заболеваний является постоянная усталость, которую в случае болезни легко перепутать с обычными симптомами и проигнорировать, таким образом позволив вирусной инфекции прогрессировать. Поэтому важно проводить регулярный контроль здоровья в домашних условиях, особенно внимательно надо следить за уровнем кислорода и артериальным давлением.
Больным с гипертензией (высоким артериальным давлением) при приеме противопростудных препаратов следует быть особенно осторожными. Например, горячие напитки или таблетки, содержание эфедрин, могут повышать артериальное давление. Перед приемом любых противопростудных препаратов рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом, чтобы избежать возможных опасных взаимодействий лекарств и побочных эффектов.
Измерять уровень кислорода в крови рекомендуется в случае заболевания Covid-19, при тяжелом течении заболевания, проблемах с дыханием или хронической болезни легких, чтобы оценить работу органов дыхания. Нормальный показатель насыщения кислородом капиллярной крови составляет 95% и выше. Дома провести измерения можно с помощью пульсоксиметра.
Ответственность за себя и других
Covid-19 все еще остается вызовом, поэтому нельзя забывать о мытье рук, дезинфекции и проветривании помещений. Если установлено заболевание Covid-19, важно соблюдать изоляцию, чтобы предотвратить распространение инфекции. Необходимые медикаменты можно заказать в аптеке с доставкой на дом.
В соответствии с рекомендациями, проинформировать о болезни следует также своего работодателя, учебное заведение и других контактных лиц, чтобы они тоже могли предпринять необходимые меры. Если все же приходится выходить за пределы места изоляции, нужно пользоваться медицинской маской для лица и соблюдать другие меры предосторожности.