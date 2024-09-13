От стонов до комплиментов. Какие звуки и фразы уместны во время секса и не выглядят глупо или смешно?

„Важно понимать, что если вместо разговора терпеть неприятные действия, это не только ухудшит сексуальную жизнь, но и поставит партнера в роль насильника“, — замечала Наталья Тимофеева, координаторка российского Центра помощи пережившим сексуализированное насилие „Сестры“.

Кроме того, звуки и короткие разговоры все-таки могут стать отличным индикатором того, насколько все происходящее в сексе устраивает обе стороны. По молчащему человеку тяжело определить перемену в настроении, а вот по реакциям и тем более прямым замечаниям — легче, да и списать все на „непонимание“ будет труднее.

Под „грязными разговорами“ в этом случае не обязательно имеются в виду какие-то жесткие или несвойственные вам фразы. Многим вполне достаточно слов „да“ или „еще“, сказанных в порыве страсти, или даже звуков. Решает скорее контекст. Некоторые люди просто по своей природе считают звуки эротически привлекательными, уверяет социальный психолог Джастин Лехмиллер. Похожим образом на нас влияет музыка — ведь она тоже вызывает эмоции.

„Людям нравятся „грязные разговоры“, потому что они активируют зоны мозга [где зарождается оргазм], в то время как тело тоже получает стимуляцию“, — объясняет психолог Дэрил Чиоффи.

В самом процессе достижения сексуальной разрядки участвуют различные части головного мозга. Именно он помогает нам „связать“ между собой физическую стимуляцию гениталий и сексуальный контекст происходящего (чего, например, не могут сделать дети в силу своего возраста и уровня развития). Журнал Men’s Health приводит яркий пример: если смотреть порно без звука, то эффект получится совсем другой или его и вовсе не будет.

Разговоры и в целом звуки во время секса помогают возбудиться и дойти до оргазма — даже если не говорить напрямую, как и что для этого делать. Женщины неслучайно признаются, что стонут для приближения оргазма партнера — это работает.

Например, допустимо ли грубо обозвать партнершу в порыве страсти? И почему нет сексуального слова для названия вагины, только такой „медицинский“ термин? „Зеркало“ рассказывает об этом, а еще — о том, почему сдерживаться во время секса все-таки не совсем правильно и что делать, чтобы преодолеть этот барьер.

Похожие мысли высказывала Марина, которая более 20 лет имитирует оргазм со своим супругом. В частности, она таким образом хочет показывать мужу, что он „победитель“ в постели. Дело, конечно, не только в беларусках: женщины по всему миру склонны впитывать установку, что главное в сексе — доставить удовольствие партнеру.

„Хотелось быть горячей штучкой и чтобы секс со мной приносил только удовольствие, а не разочарование, что он состоялся с какой-то немой женщиной. При этом в моменте я не могла симулировать никаких звуков: казалось, что это будет еще более глупым решением“, — рассказывала 27-летняя беларуска Алиса.

Некоторые женщины все же признаются, что испытывают проблемы с выражением себя в постели, и раздумывают, как это изменить. Но нередко — лишь ради того, чтобы выглядеть лучше в глазах партнера.

Согласно словам опрошенных мужчин, 25% женщин (то есть каждая четвертая) молчат во время секса, а стонут и разговаривают — 67% и 29% соответственно. То есть значительная часть респонденток могла скрыть, что они стесняются и не издают никаких звуков вовсе. Мужчины же, если верить женщинам, более реалистично рассказывали о себе. Но все равно доля „молчащих“ больше, чем в опросе, где люди отвечали на вопросы сами.

Опрос проходили пары, и он был сконструировал так, что надо было отвечать не только на вопросы о себе, но и о своих партнерах. И от этого выяснилось, что результаты, приведенные выше (где люди оценивали сами себя), могут быть не совсем правдивыми.

Американский блог Uncovering Intimacy, который около 12 лет ведет супружеская пара, провел опрос среди своей аудитории — преимущественно верующих людей 25−70 лет, состоящих в браке. По их словам, вообще не издают никаких звуков во время секса только 14%, стонут 65% мужчин и 88% женщин, а разговаривают же около половины всех опрошенных. Однако на самом деле люди не такие раскрепощенные, как многим хочется, чтобы о них думали.

Мужчин это, безусловно, тоже касается: некоторые предпочитают „терпеть“ секс со своей партнершей вместо того, чтобы сказать, что им не нравится.

„Почему женщины боятся говорить во время секса? <…> Если вы можете говорить за пределами спальни, то можете „постоять за себя“ и в спальне. Зачем проводить эту черту? И предположим: вы высказались, а мужчина не послушал — это подскажет вам, что отношениям пришел конец, потому что он не прилагает никаких усилий. Я вижу, что многие женщины уверены в себе, но это теряется, когда речь заходит о собственном удовольствии, и это меня сбивает с толку“, — недоумевает пользователь Chormoyy на форуме Reddit.

Некоторые женщины в комментариях согласились, что нередко молчат в постели из-за подобного страха. Многие писали, что мужчины все равно их не слушают и что боятся: если скажут „нет“ или „стоп“, а партнер этого не сделает, то это ухудшит и без того плохую ситуацию. Но кто-то действительно просто стесняется.

Некоторые правила могут помочь начать не молчать во время секса. Но если это все равно тяжело дается, все нормально: есть причина

Со стонами и вообще звуками главное правило — не накручивать себя, чтобы звучать особенно, и не имитировать. Иначе это может выглядеть искусственно и не очень-то возбуждать партнера или партнершу. Если „от души“ ничего не идет, то, возможно, вам не хватает ощущения безопасности, комфорта рядом с человеком или вы боитесь, что соседи все услышат (допустим, если в доме тонкие стены). А может быть, вы просто из тех людей, кому стоны не нравятся, — так бывает.

Если же вы хотите сказать о чем-то или предупредить, то сексологи советуют облечь мысль в форму вопроса​​​​​​. К тому же это одновременно показывает заботу о партнере или партнерше и еще больше вовлекает в процесс. „Тебе нравится так?“, „Куда мне кончить?“, „Что сделать, чтобы тебе понравилось?“, „Хочешь, я помогу тебе кончить?“, „Это то, чего ты хочешь?“ — все эти вопросы вряд ли покажутся смешными или глупыми. Наоборот — могут качественно улучшить процесс, создав комфортную атмосферу для высказывания своих желаний.