Уход за кожей осенью: как сдерживать прыщи и предотвращать сухость?

„На состояние кожи влияют несколько факторов – например, переменчивая погода и стресс, связанный с учебой или работой. Поэтому осенью могут появиться или усилиться некоторые проблемы с кожей – прыщи, дерматит или сильная сухость кожного покрова“, — объясняет консультант по косметике аптеки Benu Марите Талбре. В качестве одной из самых распространенных проблем Талбре называет акне или прыщи, которые осенью могут появиться на лице, в зоне декольте и на спине. „Одна из основных причин этого — чрезмерное выделение кожного сала и стресс, который повышает уровень мужских гормонов и способствует образованию комедонов“, — поясняет специалист.

Но как держать раздражение кожи под контролем? Талбре подчеркивает, что, хотя полностью предотвратить появление прыщей невозможно, уход за кожей может значительно уменьшить эту неприятную проблему. „Регулярное использование правильных средств по уходу за кожей и избегание некоторых способствующих образованию акне факторов — таких как потоотделение, неправильная косметика, выдавливание прыщей — чрезвычайно важно с точки зрения профилактики“, — говорит она.

Также перемены окружающей среды – например, солнце, жара и влажность – могут спровоцировать появление прыщей. „Все антисанитарные действия, такие как прикладывание грязного телефона к лицу, прикосновение или чесание кожи нечистыми руками или ногтями, приводят к распространению бактерий на кожном покрове и поэтому быстро появляются новые очаги проблем“, — объясняет Тальбре.

Консультант также рекомендует избегать использования слишком сильных очищающих средств, которые могут повредить естественный защитный барьер кожи. „Распространенной ошибкой является очистка кожи слишком сильными средствами, нарушающими ее pH-баланс. Ведь в борьбе с разными воспалениями как раз-таки важен прочный защитный барьер“

В засушливый осенне-зимний период очень важно увлажнение кожи