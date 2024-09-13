Уход за кожей осенью: как сдерживать прыщи и предотвращать сухость?
Осень приходит переменчивая погода, дни становятся более напряженными – в них много рабочих или школьных задач, а также нередко этот период характеризуется раздражением кожи. В это время усиливаются типичные проблемы с кожей – такие как прыщи и сухость. Консультант по косметике рассказывает о том, как ухаживать за кожей осенью и заниматься профилактикой этих проблем.
„На состояние кожи влияют несколько факторов – например, переменчивая погода и стресс, связанный с учебой или работой. Поэтому осенью могут появиться или усилиться некоторые проблемы с кожей – прыщи, дерматит или сильная сухость кожного покрова“, — объясняет консультант по косметике аптеки Benu Марите Талбре. В качестве одной из самых распространенных проблем Талбре называет акне или прыщи, которые осенью могут появиться на лице, в зоне декольте и на спине. „Одна из основных причин этого — чрезмерное выделение кожного сала и стресс, который повышает уровень мужских гормонов и способствует образованию комедонов“, — поясняет специалист.
Но как держать раздражение кожи под контролем? Талбре подчеркивает, что, хотя полностью предотвратить появление прыщей невозможно, уход за кожей может значительно уменьшить эту неприятную проблему. „Регулярное использование правильных средств по уходу за кожей и избегание некоторых способствующих образованию акне факторов — таких как потоотделение, неправильная косметика, выдавливание прыщей — чрезвычайно важно с точки зрения профилактики“, — говорит она.
Также перемены окружающей среды – например, солнце, жара и влажность – могут спровоцировать появление прыщей. „Все антисанитарные действия, такие как прикладывание грязного телефона к лицу, прикосновение или чесание кожи нечистыми руками или ногтями, приводят к распространению бактерий на кожном покрове и поэтому быстро появляются новые очаги проблем“, — объясняет Тальбре.
Консультант также рекомендует избегать использования слишком сильных очищающих средств, которые могут повредить естественный защитный барьер кожи. „Распространенной ошибкой является очистка кожи слишком сильными средствами, нарушающими ее pH-баланс. Ведь в борьбе с разными воспалениями как раз-таки важен прочный защитный барьер“
В засушливый осенне-зимний период очень важно увлажнение кожи
По мнению Талбре, осенью также необходимо адекватное увлажнение кожи. „Даже кожа, склонная к акне, нуждается в правильном увлажнении — просто текстуры средств должны быть более легкими – например, эмульсии и гели“. Талбре рекомендует использовать средства, предназначенные для проблемной кожи и помогающие контролировать выделение кожного сала.
Факторы окружающей среды, такие как загрязнение и кондиционированный воздух, также могут повредить кожу. „В случае загрязнения воздуха очень важно не оставлять на лице макияж. Умывание лица вечером — главное, чтобы очистить кожу от грязи и различных частиц загрязнений, скопившихся за день“, — подчеркивает Талбре. Кроме того, осенью важно не забывать о защите от солнца, поскольку УФ-лучи могут повредить кожу даже в прохладную погоду.
Как лучше всего ухаживать за кожей? Талбре рекомендует постоянный и осознанный подход. „Только постоянный и осознанный уход приведет к избавлению от прыщей. Вы должны использовать подходящие средства, регулярно очищать кожу и максимально избегать стрессовых факторов“.
4 простых совета по уходу за лицом:
Для очистки лица используйте теплую воду и подходящее средство по уходу (слишком холодная или горячая вода может вызвать прыщи или усилить проблему).
Используйте только средства по уходу с подходящей текстурой, не вызывающие прыщей.
Используйте такую косметику для лица, которая также не провоцирует образование прыщей.
Никогда не оставляйте макияж на лице на ночь и тщательно очищайте лицо.