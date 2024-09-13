Какие проблемы могут вызвать веганство и сыроедение: рассказывает эндокринолог

Специально для Health Talk эндокринолог Катерина Толстикова поделилась своим врачебным мнением о влиянии веганства и сыроедения на здоровье человека.

Планирование долгосрочного веганства может стать эффективным для поддержания здорового функционирования вашего организма, но требует тщательного подхода к питанию, много времени и денег. Веганская диета исключает все животные продукты, поэтому веганам следует дополнительно употреблять питательные вещества и добавки, поскольку некоторых важных нутриентов, как витамин B12, железа, кальция, Омега-3 жирных кислот, йода и цинка, может быть недостаточно в растительной пище. Очень необходимы регулярные медицинские проверки для мониторинга уровней этих важных элементов и общего состояния здоровья.

Без надлежащего контроля и подхода к питанию, веганская диета может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Это могут быть анемия, остеопороз, проблемы с нервной системой и прочее.

Сыроедение, которое заключается в употреблении только сырых продуктов, также требует осторожного подхода. Популярная теория о том, что сыроедение омолаживает организм, не имеет научного подтверждения. Врач говорит, что сыроедение может привести к дефициту белков, полиненасыщенных и насыщенных жирных кислот, а также проблемам с пищевым поведением. Диета, включающая только сырые продукты богата клетчаткой, а это может вызвать такие проблемы с пищеварением, как нарушение работы кишечника и неусвоение микроэлементов.

На следующем этапе после сыроедения некоторые люди переходят к фрукторианству, которое предполагает употребление преимущественно фруктов. Это питание также может вызвать проблемы со здоровьем, включая недостаток белка и других важных питательных веществ.

Все эти диеты требуют тщательного планирования и консультаций с врачом, чтобы обеспечить сбалансированное питание и избежать потенциальных рисков для здоровья.