В октябре стартует третий поток программы по предпринимательству для женщин „Empowering Women“

„Хорошие результаты программы побудили нас значительно расширить ее. В этот раз мы открыты также для женщин со всей Эстонии, предлагая им восьмимесячную программу по предпринимательству. Несмотря на то, что мы расширяем состав участников программы, мы по-прежнему придерживаемся первоначальной цели – повысить возможности женщин, которые хотят начать заниматься предпринимательством даже в сложных условиях с меньшими возможностями для развития. Для Эстонии это означает регионы за пределами больших городов, поэтому мы особенно приветствуем в программе женщин из сельской местности, которые хотят создать собственный бизнес и развиваться на месте“, разъяснила руководитель программы Кадри Тийсвелт из Garage48.

По словам Грете Карелсон, специалиста программы адаптации Эстонского совета помощи беженцам, предыдущие потоки проекта „Empowering Women“ прошли с успехом и помогли приехавшим в Эстонию женщинам-беженцам начать вести самостоятельную жизнь, а также внести свой вклад в развитие местной экономики. „Мы хотим продолжать поддерживать женщин-беженцев, создавая для них возможности начать бизнес и тем самым выйти на местный рынок труда“, пояснила Карелсон и добавила, что в этом году в программе могут участвовать и женщины из Эстонии, чтобы участницы могли обмениваться своим очень разнообразным опытом, а также учиться друг у друга.

19 октября состоится первый этап программы, когда пройдет день идей Idee Garage, и который открыт для всех женщин, кто задумывается о начале предпринимательства, хочет лучше сформулировать свою бизнес-идею или найти бизнес-идеи и команду, к которой можно присоединиться. Следующие шаги — хакатон бизнес-моделей и программа инкубации.

Подавать заявки на участие в программе можно по этой ссылке .