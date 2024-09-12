Альтернатива кофеину: 4 причины пить чай матча вместо кофе

Кофе — один из самых потребляемых напитков в мире, так как более 2,25 млрд чашек выпивается каждый день. Многие пьют его, чтобы повысить умственную концентрацию и бдительность, в то время как другие ценят его пользу для здоровья. Но важно отметить, что кофе оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на здоровье. Однако чрезмерное потребление может привести к негативным побочным эффектам, таким как повышенная нервозность, бессонница, головные боли, головокружение, учащенное сердцебиение, обезвоживание и тревожность. Поэтому, если вы хотите сократить потребление кофеина, матча может быть более здоровым вариантом. Об этом пишет OnlyMyHealth.

Матча — это тип зеленого чая, который содержит антиоксиданты, в частности, галлат эпигаллокатехина (EGCG), катехин, который поддерживает здоровье артерий, что в свою очередь снижает кровяное давление, уровень холестерина и уменьшает артериальную жесткость, согласно Отчету Британского фонда сердца. По имеющимся данным, один грамм высококачественного матча содержит около 30–40 миллиграммов EGCG.

Содержит много антиоксидантов

Антиоксиданты — это химические соединения, которые помогают нейтрализовать вредные свободные радикалы путем снижения окислительного стресса и воспаления в организме. Эти свободные радикалы часто связаны с хроническими заболеваниями, такими как диабет и рак.

Матча содержит антиоксиданты, особенно катехины, такие, как EGCG, помогающие защитить ваши клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Они особенно полезны для борьбы с воспалением и поддержки иммунной системы.

Дает стабильную энергию

Матча тоже содержит кофеин, однако в отличие от кофе, дающим внезапный всплеск энергии, за которым следует спад, когда действие кофеина заканчивается, матча обеспечивает устойчивый прилив энергии, что помогает поддерживать долгосрочный уровень энергии. Это помогает поддерживать фокус, концентрацию и производительность в течение более длительного времени.

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