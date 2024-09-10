Новый взгляд на рутину: два совета, как облегчить уборку дома
Поддерживать порядок в доме – задача не из легких, особенно если у вас есть дети, работа и другие повседневные обязанности. Но не волнуйтесь! Держите два классных лайфхака, которые помогут вам сэкономить время! Кроме того, в Maxima начались Дни уборки, так что вы сможете купить всё необходимое по невероятным ценам, чтобы дом засиял чистотой и свежестью.
Эти советы помогут вам поддерживать порядок в доме, экономя при этом время и энергию:
1. Используйте универсальные чистящие средства, чтобы сэкономить время
Вы открываете шкаф, и на вас смотрят пять разных средств, затем вы начинаете искать тряпочки и смотреть, какое средство подойдет для каждой поверхности – ну что за напасть. Знакомо, правда же? Универсальные чистящие средства – отличное решение для быстрой уборки. С их помощью вы можете быстро очистить самые разные поверхности – будь то кухонный шкаф, раковина в ванной или пятно на полу. Одна бутылка средства подойдет для очистки нескольких поверхностей – и вот уже дом сияет. Конечно, для генеральной уборки потребуются специальные средства, способные эффективно удалять стойкие загрязнения, такие как известковый налет или жир. Однако за генеральную уборку не придется браться часто, если регулярно поддерживать поверхности более-менее чистыми. Приходите на Дни уборки в Maxima – здесь вы найдете универсальные чистящие средства и широкий ассортимент товаров для конкретных нужд по отличным ценам.
2. Запаситесь салфетками для экспресс-уборки
Неделя выдалась напряженной, в пятницу вечером должны прийти гости, а дом не сияет чистотой, да и времени на наведение порядка совсем нет, ведь еще нужно приготовить угощения. Наверное, каждый из нас бывал в такой ситуации. Что делать? Влажные салфетки для уборки – ваш незаменимый помощник, который поможет быстро навести порядок. Они быстро удалят липкие отпечатки пальцев с двери или крошки с кухонной столешницы, прекрасно оттирают жир с плиты. Они позволяют лишний раз не тянуться за шваброй, к тому же делают процесс гигиеничнее – собранную грязь можно вместе с салфеткой отправить в мусорное ведро. В Maxima вы можете приобрести влажные салфетки для уборки, которые можно держать в разных местах по всему дому на случай непредвиденных обстоятельств. Влажные салфетки для уборки дома сводят хлопоты к минимуму. Достаточно уделять уборке всего пару минут в день, и ваша квартира засияет чистотой!
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