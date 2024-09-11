Красота и здоровье
11.09.2024, 11:30

Не выбрасывайте коврик! Пилатес на реформере - чудо-метод или деньги на ветер?

 
ФОТО: Freepik

Все вокруг внезапно начали заниматься пилатесом на реформере. В то время как обычный пилатес — это своего рода динамическая йога, включающая медленные упражнения на обычном коврике, реформер-пилатес проходит на специальном довольно массивном устройстве, состоящем из блоков, пружин и движущейся каретки. Эта „полукушетка“ призвана добавить в тренировку элемент фриссона и физического сопротивления. Но так ли хорош этот пилатес или это просто очередная дорогая модная забава? Разбирается Delfi Life.

Многие любители фитнеса уже готовы выбросить свой коврик для йоги в мусор — на его место пришла более дорогая альтернатива, которая постепенно завоевывает весь мир. Не спешите. Журналист британского издания The Independent Ройшн Ланиган рассказывает об оборотной стороне пилатеса на реформере.

Пилатес, который на сегодняшний день пользуется куда большей популярностью, чем, например, йога, был изобретен более ста лет назад. Его создатель — немецкий физиотерапевт Джозеф Пилатес, живший в начале XX века. Он придумал свой метод, изначально получивший название „Контрология“ во времена Первой мировой войны, где провел четыре года. Находясь в плену, Пилатес понял, что физическое и психическое здоровье на самом деле взаимосвязаны. Так он изобрел пилатес, чтобы поддерживать свой разум и тело в активном состоянии. Некоторые приемы были заимствованы им из лечебной гимнастики Пера Хенрика Линга. Пилатес также изобрел множество приспособлений, необходимых для поддержания физической формы, в том числе звучащие довольно зловеще „корректор позвоночника“ и „высокий эклектичный стул“.

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