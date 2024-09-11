Не выбрасывайте коврик! Пилатес на реформере - чудо-метод или деньги на ветер?
Все вокруг внезапно начали заниматься пилатесом на реформере. В то время как обычный пилатес — это своего рода динамическая йога, включающая медленные упражнения на обычном коврике, реформер-пилатес проходит на специальном довольно массивном устройстве, состоящем из блоков, пружин и движущейся каретки. Эта „полукушетка“ призвана добавить в тренировку элемент фриссона и физического сопротивления. Но так ли хорош этот пилатес или это просто очередная дорогая модная забава? Разбирается Delfi Life.
Многие любители фитнеса уже готовы выбросить свой коврик для йоги в мусор — на его место пришла более дорогая альтернатива, которая постепенно завоевывает весь мир. Не спешите. Журналист британского издания The Independent Ройшн Ланиган рассказывает об оборотной стороне пилатеса на реформере.