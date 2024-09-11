Не выбрасывайте коврик! Пилатес на реформере - чудо-метод или деньги на ветер?

Многие любители фитнеса уже готовы выбросить свой коврик для йоги в мусор — на его место пришла более дорогая альтернатива, которая постепенно завоевывает весь мир. Не спешите. Журналист британского издания The Independent Ройшн Ланиган рассказывает об оборотной стороне пилатеса на реформере.

Пилатес, который на сегодняшний день пользуется куда большей популярностью, чем, например, йога, был изобретен более ста лет назад. Его создатель — немецкий физиотерапевт Джозеф Пилатес, живший в начале XX века. Он придумал свой метод, изначально получивший название „Контрология“ во времена Первой мировой войны, где провел четыре года. Находясь в плену, Пилатес понял, что физическое и психическое здоровье на самом деле взаимосвязаны. Так он изобрел пилатес, чтобы поддерживать свой разум и тело в активном состоянии. Некоторые приемы были заимствованы им из лечебной гимнастики Пера Хенрика Линга. Пилатес также изобрел множество приспособлений, необходимых для поддержания физической формы, в том числе звучащие довольно зловеще „корректор позвоночника“ и „высокий эклектичный стул“.