„Давай по-быстрому“: 3 причины заняться спонтанным сексом(5)
Что бы ни пытались нам внушить голливудские фильмы, для хорошего секса не обязателен приглушенный свет, тщательно подобранная музыка и даже долгие предварительные ласки. Если вы будете ждать, пока все сложится идеально, секса можете так и не дождаться, пишет Psychologies.
„Я часто спрашиваю клиентов: вы предпочтете заниматься хоть каким-то сексом или вообще им не заниматься? Некоторые считают, что все должно быть идеально — нужно принять душ, постелить чистые простыни, оставить детей с няней“, — говорит психотерапевт и сексолог Холли Ричмонд.
На самом деле для сногсшибательного секса не обязательно, чтобы все было идеально подготовлено. Спонтанный, быстрый секс в духе „я хочу тебя прямо сейчас“ может быть даже более возбуждающим, чем долгие занятия любовью в постели. „Он прекрасен своей спонтанностью, которая волнует и кружит голову, а этого зачастую не хватает партнерам в длительных отношениях“, — говорит психотерапевт.
В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА СПОНТАННОГО СЕКСА
Заинтригованы? Вот еще несколько доводов в пользу быстрого и спонтанного секса.
1. Идеально подходит для занятых людей
Большинству постоянно не хватает времени, так что зачастую быстрый секс становится единственным возможным вариантом. Холли Ричмонд считает, что такой вариант подойдет многим, а особенно родителям с маленькими детьми: „Трудно вести насыщенную сексуальную жизнь, регулярно подолгу занимаясь любовью, когда у вас ребенок младше четырех лет“. Но выкроить 5-10 минут, пока он спит, вполне реально.
2. Придает энергии
„Замечали прилив сил, когда происходит что-то удивительное и неожиданное? С сексом то же самое — короткий, незапланированный интимный контакт может придать уйму энергии. После этого вы вернетесь к повседневным делам с улыбкой на лице и мыслью „Какой потрясающий момент (а зачастую речь и правда всего лишь о моменте) нам сегодня довелось пережить!“ — говорит Холли Ричмонд.
3. Позволяет почувствовать себя желанными
Несмотря на взаимную любовь и влечение, заботы и хлопоты, связанные с работой и повседневной рутиной, часто мешают снова ощутить то безумное желание, которое изначально и влекло друг к другу. Когда партнеры долго живут вместе, страсть начинает угасать, но спонтанный секс поможет ее вернуть. Вы снова ощутите себя нужным и желанным, как в начале отношений.
КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ СЕКС „ПО-БЫСТРОМУ“ ВОШЕЛ В ПРИВЫЧКУ
В следующий раз, когда вы с партнером будете ложиться в постель с включенными планшетами, или у вас будет десять минут до прихода гостей, или когда будете принимать утренний душ, предложите немного поразвлечься. „Предложить можно просто: „А давай сделаем это прямо сейчас, по-быстрому? Давай уделим пять минут друг другу?“
Конечно, все это не значит, что быстрый секс должен полностью заменить долгие любовные игры при свечах, „особенно с учетом того, что большинству женщин требуется около 20 минут, чтобы достигнуть оргазма во время секса с партнером“, — напоминает сексолог.
Да, при быстром сексе женщине не каждый раз удается достигнуть оргазма.
„Но иногда смысл не только в этом, — добавляет эксперт. — Вам нужно ощутить близость с партнером или испытать оргазм? Обычно мы хотим и того, и другого, но оргазм можно испытать и самостоятельно. На самом деле мы жаждем близости, ощущения новизны, волнующего приключения, и быстрый, спонтанный секс способен нам это дать“.