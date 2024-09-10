„Давай по-быстрому“: 3 причины заняться спонтанным сексом

„Я часто спрашиваю клиентов: вы предпочтете заниматься хоть каким-то сексом или вообще им не заниматься? Некоторые считают, что все должно быть идеально — нужно принять душ, постелить чистые простыни, оставить детей с няней“, — говорит психотерапевт и сексолог Холли Ричмонд.

На самом деле для сногсшибательного секса не обязательно, чтобы все было идеально подготовлено. Спонтанный, быстрый секс в духе „я хочу тебя прямо сейчас“ может быть даже более возбуждающим, чем долгие занятия любовью в постели. „Он прекрасен своей спонтанностью, которая волнует и кружит голову, а этого зачастую не хватает партнерам в длительных отношениях“, — говорит психотерапевт.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА СПОНТАННОГО СЕКСА

Заинтригованы? Вот еще несколько доводов в пользу быстрого и спонтанного секса.

1. Идеально подходит для занятых людей

Большинству постоянно не хватает времени, так что зачастую быстрый секс становится единственным возможным вариантом. Холли Ричмонд считает, что такой вариант подойдет многим, а особенно родителям с маленькими детьми: „Трудно вести насыщенную сексуальную жизнь, регулярно подолгу занимаясь любовью, когда у вас ребенок младше четырех лет“. Но выкроить 5-10 минут, пока он спит, вполне реально.

2. Придает энергии

„Замечали прилив сил, когда происходит что-то удивительное и неожиданное? С сексом то же самое — короткий, незапланированный интимный контакт может придать уйму энергии. После этого вы вернетесь к повседневным делам с улыбкой на лице и мыслью „Какой потрясающий момент (а зачастую речь и правда всего лишь о моменте) нам сегодня довелось пережить!“ — говорит Холли Ричмонд.

3. Позволяет почувствовать себя желанными

Несмотря на взаимную любовь и влечение, заботы и хлопоты, связанные с работой и повседневной рутиной, часто мешают снова ощутить то безумное желание, которое изначально и влекло друг к другу. Когда партнеры долго живут вместе, страсть начинает угасать, но спонтанный секс поможет ее вернуть. Вы снова ощутите себя нужным и желанным, как в начале отношений.