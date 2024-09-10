Чем полезны тыквенные семечки для вашего здоровья

Врач Jeff Winternheimer рассказал своим подписчикам о пользе тыквенных семечек для здоровья, особенно тех людей, кто испытывает боль в пояснице.

Содержание магния

Тыквенные семена богаты магнием — минерал, известный своими свойствами в расслаблении мышц. Необходимый уровень магния может помочь снизить мышечное напряжение, что будет способствовать облегчению боли в пояснице. Он также помогает поддерживать здоровье сердца, снижает уровень холестерина и снижает риск сердечных заболеваний.

Противовоспалительные свойства

Эти семена содержат антиоксиданты и противовоспалительные соединения. Боль в пояснице часто связана с воспалением и наличие тыквенных семян в рационе может помочь снизить маркеры воспаления, потенциально облегчив дискомфорт.

Омега-3 жирные кислоты

Тыквенные семена содержат Омега-3 жирные кислоты, известные своим противовоспалительным действием. Потребление богатых Омега-3 продуктов может помочь справиться с воспалением и будет способствовать улучшению общего здоровья суставов и позвоночника.

Плотность питательных веществ

Тыквенные семена – богатая питательными веществами пища, которая обеспечивает наш организм необходимыми витаминами и минералами. Они могут поддержать общее самочувствие и способствовать восстановоление организма после различных воспалительных состояний.

Содержание белка

Белок имеет большое значение для здоровья и восстановления мышц. Семена тыквы – хороший источник растительного белка, который может помочь в их восстановлении и поддержке.

Содержание цинка

Цинк, содержащийся в тыквенных семенах, играет немаловажную роль в иммунной функции и восстановлении тканей. Поддержка иммунной системы очень важна для здоровья человека, ведь иммунитет борется с различными заболеваниями, инфекциями и вирусами.

Аминокислота триптофан

Тыквенные семена содержат аминокислоту триптофан, которая помогает организму производить серотонин и мелатонин, которые могут улучшить качество сна.