В Эстонии распространяется эпидемическое недосыпание? Четверть не спят достаточно, а более трети с утра чувствуют усталость

В то же время, исследователь сна Кене Верник одним из объяснений результатов исследования считает жизнь в обществе, где переработка рассматривается как позитивное явление, в результате которого людям не хватает времени на себя и/или своих близких.

„Люди признаются, что отказываются от сна ради работы или учёбы (28%), просмотра фильмов или сериалов (22%), просмотра социальных сетей или сайтов (20%). Беспокойство по поводу работы и других обязанностей (32%), а также уход за детьми или другими членами семьи (20%) также называют основными причинами недостаточного сна“, – говорит руководитель предприятия IKEA Эстония Марко Пыдер , заказавшего исследование.

Верник рекомендует спать 7–9 часов каждую ночь. Однако недавнее исследование привычек сна показывает, что четверть жителей Эстонии спят всего 6 часов или даже меньше.

Она добавляет, что недостаточный сон влияет и на физическое здоровье, например на иммунитет: „Сон и иммунная система тесно связаны. Достаточное количество сна помогает организму залечивать раны и бороться с инфекциями. В то же время недостаток сна может усугубить более серьезное и продолжительное заболевание и затруднить выздоровление от него. Кроме того, недостаток сна существенно влияет на наше психическое состояние и равновесие“.

„Люди часто жертвуют сном, чтобы уделить больше времени себе, достижению своих целей или просто сделать больше. Но исследования показывают, что когда мы меньше спим, мы на самом деле делаем меньше и не так креативны, как когда мы отдохнувшие. Если мы спим 7 часов или меньше ночью, наша продуктивность может снизиться на 30%. Исследования показали, что недостаток сна может негативно повлиять на принятие решений и увеличить вероятность того, что мы сделаем рискованный выбор. Это может затруднить планирование и выполнение сложных задач. Кроме того, согласно исследованиям, плохой сон может вызвать проблемы с планированием времени и эффективностью работы. Недостаток сна также влияет на уровень энергии, мотивацию и стрессоустойчивость“, — перечисляет последствия недостатка сна психолог и консультант по сну Кене Верник .

„Время сна часто приносится в жертву работе или отдыху, потому что люди боятся что-то пропустить или не сделать что-то – это явление называется FOMO (fear of missing out – боязнь пропустить что-то). FOMO часто встречается у подростков и молодых людей, которые проводят много времени в социальных сетях в ущерб сну. Но научные исследования показывают, что оптимальной продуктивности и мотивации, позволяющей нам добиваться большего и более эффективным образом, можно достичь только после восстанавливающего вашу энергию сна“, – говорит психолог.

По её словам, не нужно искать чудо-препарат, чтобы хорошо спать. Главное – спать рекомендованное количество времени и соблюдать регулярный график сна: ложиться и просыпаться каждый день в одно и то же время, даже в выходные. Он тренирует мозг для лучшего засыпания и обеспечивает более качественный ночной сон.

Просыпайся! Пора спать

„Многие ассоциируют сон с отдыхом и расслаблением — трое из четырех респондентов считают сон необходимым для здоровья, счастья и успеха. В то же время, ответы показывают, что в действительности чаша весов зачастую склоняется в пользу обязательств и развлечений. Мы находимся в ситуации, когда нам приходится пропагандировать важность сна и напоминать людям, что лучшая повседневная жизнь начинается с хорошего ночного сна“, – говорит Пыдер.

В сотрудничестве с экспертами предприятие IKEA начинает новый финансовый год с акции „Проснись! Пора спать“. Цель кампании – повысить осведомлённость сотрудников IKEA и всех остальных о важности регулярного хорошего сна.

„Научные факты ясно показывают, что недостаток сна увеличивает неудовлетворённость жизнью и вероятность совершения ошибок, из-за чего становится сложнее поддерживать хорошие отношения с другими людьми, коллегами по работе и клиентами, когда вы плохо спите. Поэтому говорить о важности сна и предлагать решения, обеспечивающие его качество, важно для нас как для бренда, выступающего за более комфортную жизнь дома, и как для работодателя, который заботится о своих сотрудниках и их балансе между работой и личной жизнью“, — говорит руководитель IKEA Эстония.

Онлайн-опрос, в котором приняли участие 1000 жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет, был проведен исследовательской фирмой Norstat в июле 2024 года по заказу IKEA.