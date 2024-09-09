ФОТО | На террасе Stockmann прошло наполненное изысканными вкусами открытие осеннего сезона

Шеф-повар ресторана Lee Хиро Такеда приготовил для гостей вкуснейшие закуски из сырья Stockmann. гости смогли насладиться с тыквенным супом, профитролями из утиной печени, тартаром из копченых баклажанов и творожным сырком с лесной черникой. Кроме того, гости попробовали хамон Iberico Bellota и органические финики премиум-класса Jomara. Пивоварня Põhjala потчевала новыми вкусами из мира пива.