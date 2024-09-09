События
09.09.2024, 12:21

ФОТО | На террасе Stockmann прошло наполненное изысканными вкусами открытие осеннего сезона

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Stockmann Delikatess
Stockmann Delikatess
ФОТО: Mairika Juhandi

5 сентября Stockmann открыл осенний сезон вечеринкой на террасе 5-го этажа торгового центра, где гости смогли насладиться вкусами от Stockmann Delikatess в сотрудничестве с рестораном Lee.

Шеф-повар ресторана Lee Хиро Такеда приготовил для гостей вкуснейшие закуски из сырья Stockmann. гости смогли насладиться с тыквенным супом, профитролями из утиной печени, тартаром из копченых баклажанов и творожным сырком с лесной черникой. Кроме того, гости попробовали хамон Iberico Bellota и органические финики премиум-класса Jomara. Пивоварня Põhjala потчевала новыми вкусами из мира пива.

В этом сезоне компания Stockmann поощряет эксперименты с различными способами приготовления пищи и сделала ферментацию и брожение приоритетным направлением. На протяжении всей осени на демонстрационной кухне Delikatess будут представлены новые продукты, которые сделают повседневную готовку простой и вкусной.

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