ФОТО | На террасе Stockmann прошло наполненное изысканными вкусами открытие осеннего сезона(1)
5 сентября Stockmann открыл осенний сезон вечеринкой на террасе 5-го этажа торгового центра, где гости смогли насладиться вкусами от Stockmann Delikatess в сотрудничестве с рестораном Lee.
Шеф-повар ресторана Lee Хиро Такеда приготовил для гостей вкуснейшие закуски из сырья Stockmann. гости смогли насладиться с тыквенным супом, профитролями из утиной печени, тартаром из копченых баклажанов и творожным сырком с лесной черникой. Кроме того, гости попробовали хамон Iberico Bellota и органические финики премиум-класса Jomara. Пивоварня Põhjala потчевала новыми вкусами из мира пива.
В этом сезоне компания Stockmann поощряет эксперименты с различными способами приготовления пищи и сделала ферментацию и брожение приоритетным направлением. На протяжении всей осени на демонстрационной кухне Delikatess будут представлены новые продукты, которые сделают повседневную готовку простой и вкусной.