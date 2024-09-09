Больше пользы: 5 добавок и специй, которые стоит добавить в кофе

Кофе является одним из самых популярных напитков в мире, и до 85% американцев пьют его ежедневно. Многие любят пить кофе с ароматизированными сиропами или сливками, которые содержат большое количество добавленного сахара и много калорий. Это может негативно повлиять на уровень сахара в крови, массу тела и многое другое. К счастью, есть и полезные для здоровья альтернативы сахару, которые могут сделать ваш кофе еще полезнее. Об этом пишет Health.

Корица

Корица обладает теплым и пряным вкусом, который хорошо сочетается с богатым, слегка горьковатым вкусом кофе. Добавление корицы в кофе может помочь вам сократить количество добавляемого сахара.

Корица также богата антиоксидантными и противовоспалительными соединениями, такими как кумарин, коричная кислота, эвгенол и коричный альдегид, которые помогают поддержать здоровье, уменьшая воспаление и повышая естественную антиоксидантную защиту организма. Попробуйте добавить корицу в черный кофе или в латте и капучино, чтобы сделать кофейные напитки еще более вкусными.

Пептиды коллагена

Если вы ищете простой способ увеличить потребление белка, то подумайте о добавлении пептидов коллагена в кофе. Пептиды коллагена представляют собой хорошо усваиваемые цепочки аминокислот, полученные из белков животного происхождения, таких как говядина, птица и морепродукты. Это удобный способ увеличить потребление белка, так как их можно добавлять в горячие и холодные напитки, например, в горячий кофе и кофе со льдом.

Большинство продуктов с пептидами коллагена содержат от 10 до 18 граммов белка на мерную ложку, что может помочь вам удовлетворить ежедневные потребности в белке.

Исследования показывают, что регулярное употребление пептидов коллагена может улучшить плотность костей и здоровье суставов, увеличить мышечную массу, а также улучшить здоровье и внешний вид кожи. Коллаген — это идеальный способ повысить пользу для здоровья от кофе, поскольку он прост в использовании и имеет различные вкусы, которые могут стать отличной альтернативой сахару.