Коклюш возвращается! В группе риска – дети и пожилые: как уберечь себя и своих близких

„Затем следует гораздо более тяжелое течение болезни. Начинается период приступов кашля, который может длиться до десяти недель. У маленьких детей типично свистящее вдыхание в конце приступа может завершиться рвотой. Приступы кашля часто возникают именно ночью“, – подчеркивает специалист.

„Коклюш также известен как „сто-дневный кашель“, – говорит Арен. – Инфекция может поражать людей всех возрастов, но наибольшему риску подвержены маленькие дети, так как легкое, на первый взгляд, заболевание может привести к внезапной смерти“.

Название болезни coqueluche в переводе с французского означает „петушиный крик“. Основные симптомы инфекции ещё в XVI веке ярко описал знаменитый врач Гийом де Байю после эпидемии в Париже: „…пациент захлёбывается и, будто удушаемый, останавливает дыхание в середине горла… затем кашель возвращается, и теперь столь жестокий, что кровь с силой вылетает из горла и носа… за этим следует рвота…“

В этом году был зарегистрирован и один смертельный случай – умер непривитый от болезни младенец.

В соседней Латвии данные эпидемиологического надзора показывают, что в январе-марте 2024 года было зарегистрировано 155 случаев коклюша, в то время как в январе-марте прошлого года – всего 21 случай, а за 2023 год в общей сложности было 111 инфицированных.

„МК-Эстония“ выяснила, какова эпидемиологическая обстановка в связи с коклюшем в Эстонии, для кого опасна эта инфекция и как избежать заражения.

Количество заболевших скачко-образно растет: в феврале этого года зарегистрировали 8 случаев заболевания, в марте их было уже 20, в мае – 40, в июне – 58, в июле – 78.

Опасения по поводу увеличения заболеваемости коклюшем – небезосновательны: уровень вакцинации снизился, а значит – и угроза становится все более реальной.

Коклюш опасен прежде всего своими осложнениями. У маленьких детей, особенно – младше года, коклюш может вызвать пневмонию, судороги и даже остановку дыхания, которая может привести к смерти.

Взрослые и подростки чаще переносят коклюш легче, но могут стать источником инфекции для детей и других уязвимых групп.

Вплоть до переломов ребер

„Надеюсь, моя история поможет другим людям не доводить дело до крайностей, – рассказывает Александр. – Я заболел коклюшем осенью прошлого года. Сначала решил, что простудился на вечерней пробежке, ведь в течение недели температура у меня периодически повышалась до 37,8–38 градусов, начался кашель. Я засел дома, пил горячий чай, смотрел фильмы и надеялся выздороветь. Сухой кашель сохранялся, но температура вроде бы спала, и я приступил к работе“.

Однако со временем мужчина стал замечать, что слабеет, бледнеет, а кашель тем временем только усиливался. По его словам, каждый день случалось по несколько сильных приступов, во время которых мужчина кашлял до тошноты, до слез на глазах.

„От такого кашля у меня начали болеть мышцы пресса“, – вспоминает Александр.

Примерно через три недели мужчина все-таки обратился к семейному врачу.

„На первом приеме доктор, послушав меня, выписала сироп от кашля и велела приходить через неделю. Когда через неделю ситуация не улучшилась, семейный врач послала меня на разные анализы, один из которых и подтвердил коклюш, – говорит Александр. – Врач выписала мне лекарства, кашель прошел через неделю или даже через две, но еще в течение месяца я, кашлянув или повернувшись, чувствовал боль в мышцах живота. Доктор пояснила, что из-за сильного сухого кашля у меня образовались микроразрывы мышц. И это – еще ничего, поскольку в специальной литературе указывают, что сильный кашель при коклюше может привести даже к перелому ребер!“

Мужчина подчеркивает, что не стоит надеяться, будто коклюш пройдет сам.