Коклюш возвращается! В группе риска – дети и пожилые: как уберечь себя и своих близких(5)
В последнее время мы наблюдаем тревожную тенденцию: заболеваемость коклюшем, некогда контролируемого вакцинацией, снова растет. По данным Департамента здоровья, в этом году в Эстонии зарегистрировано в десять раз больше случаев коклюша, чем за тот же период прошлого года: если в прошлом году за первые семь месяцев было зафиксировано 7 случаев, то в этом году – 78. В мае, как сообщает BBC, болезнь унесла жизни пяти младенцев в Великобритании, в Латвии число заболевших в этом году перевалило за 100. И это – только начало, считают специалисты.
Опасения по поводу увеличения заболеваемости коклюшем – небезосновательны: уровень вакцинации снизился, а значит – и угроза становится все более реальной.
Количество заболевших скачко-образно растет: в феврале этого года зарегистрировали 8 случаев заболевания, в марте их было уже 20, в мае – 40, в июне – 58, в июле – 78.
„МК-Эстония“ выяснила, какова эпидемиологическая обстановка в связи с коклюшем в Эстонии, для кого опасна эта инфекция и как избежать заражения.
100-дневный кашель
В соседней Латвии данные эпидемиологического надзора показывают, что в январе-марте 2024 года было зарегистрировано 155 случаев коклюша, в то время как в январе-марте прошлого года – всего 21 случай, а за 2023 год в общей сложности было 111 инфицированных.
В этом году был зарегистрирован и один смертельный случай – умер непривитый от болезни младенец.
Руководитель отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Кейти Арен напоминает: коклюш – острое респираторное инфекционное заболевание, характеризующееся приступами кашля, длящимися в течение длительного времени: недель или даже месяцев.
Это – высокозаразная бактериальная инфекция, вызванная бактерией Bordetella pertussis. Заболевание передается от человека к человеку воздушно-капельным путем.
Название болезни coqueluche в переводе с французского означает „петушиный крик“. Основные симптомы инфекции ещё в XVI веке ярко описал знаменитый врач Гийом де Байю после эпидемии в Париже: „…пациент захлёбывается и, будто удушаемый, останавливает дыхание в середине горла… затем кашель возвращается, и теперь столь жестокий, что кровь с силой вылетает из горла и носа… за этим следует рвота…“
„Коклюш также известен как „сто-дневный кашель“, – говорит Арен. – Инфекция может поражать людей всех возрастов, но наибольшему риску подвержены маленькие дети, так как легкое, на первый взгляд, заболевание может привести к внезапной смерти“.
На первой стадии коклюш напоминает обычную простуду, поясняет Кейти Арен.
„Затем следует гораздо более тяжелое течение болезни. Начинается период приступов кашля, который может длиться до десяти недель. У маленьких детей типично свистящее вдыхание в конце приступа может завершиться рвотой. Приступы кашля часто возникают именно ночью“, – подчеркивает специалист.
Коклюш опасен прежде всего своими осложнениями. У маленьких детей, особенно – младше года, коклюш может вызвать пневмонию, судороги и даже остановку дыхания, которая может привести к смерти.
Взрослые и подростки чаще переносят коклюш легче, но могут стать источником инфекции для детей и других уязвимых групп.
Вплоть до переломов ребер
„Надеюсь, моя история поможет другим людям не доводить дело до крайностей, – рассказывает Александр. – Я заболел коклюшем осенью прошлого года. Сначала решил, что простудился на вечерней пробежке, ведь в течение недели температура у меня периодически повышалась до 37,8–38 градусов, начался кашель. Я засел дома, пил горячий чай, смотрел фильмы и надеялся выздороветь. Сухой кашель сохранялся, но температура вроде бы спала, и я приступил к работе“.
Однако со временем мужчина стал замечать, что слабеет, бледнеет, а кашель тем временем только усиливался. По его словам, каждый день случалось по несколько сильных приступов, во время которых мужчина кашлял до тошноты, до слез на глазах.
„От такого кашля у меня начали болеть мышцы пресса“, – вспоминает Александр.
Примерно через три недели мужчина все-таки обратился к семейному врачу.
„На первом приеме доктор, послушав меня, выписала сироп от кашля и велела приходить через неделю. Когда через неделю ситуация не улучшилась, семейный врач послала меня на разные анализы, один из которых и подтвердил коклюш, – говорит Александр. – Врач выписала мне лекарства, кашель прошел через неделю или даже через две, но еще в течение месяца я, кашлянув или повернувшись, чувствовал боль в мышцах живота. Доктор пояснила, что из-за сильного сухого кашля у меня образовались микроразрывы мышц. И это – еще ничего, поскольку в специальной литературе указывают, что сильный кашель при коклюше может привести даже к перелому ребер!“
Мужчина подчеркивает, что не стоит надеяться, будто коклюш пройдет сам.
„Будьте уверены, что без лечения болезнь доведет вас до полного измождения и невозможности работать. К тому же вы можете заразить своих близких“, – резюмирует он.
Кроме того, помимо мучительного кашля при коклюше иногда наблюдается выраженное, аномальное увеличение количества лимфоцитов и лейкоцитов в крови, тогда могут образовываться так называемые „микротромбы“, которые нарушают кровообращение в разных органах, включая головной мозг.
Это вызывает опасные для жизни осложнения, особенно – у самых маленьких. В тяжелых случаях пациент нуждается в переливании крови.
Как защититься?
„Коклюш – это заболевание, предотвращаемое с помощью вакцины, – подчеркивает Кейти Арен. – Детей вакцинируют против коклюша в рамках программы иммунизации начиная с 3-месячного возраста, и последнюю дозу вводят в возрасте 15–16 лет. У детей и взрослых, привитых от коклюша, течение болезни легче и часто атипично“.
Первую вакцину от коклюша создали в 1926 году, а уже во второй половине прошлого века стартовала массовая иммунизация – и заболеваемость стала падать.
Своевременная вакцинация – самый эффективный способ защитить себя и своих близких. Департамент здоровья не устает напоминать об этом, размещая соответствующие напоминания на своем сайте и в социальных сетях и проводя информационные кампании.
В Эстонии детей начали прививать против коклюша в 1957 году. В 1970-е и 1980-е годы количество случаев заболевания составляло всего лишь 3–4 на 100 000 населения.
„Я считаю, что прививки необходимы, особенно – для детей, – говорит Анна, мама двоих малышей. – Мы прививки делаем по плану, поскольку медицина не стоит на месте, и благодаря вакцинам многие опасные заболевания больше не представляют угрозы. Прививки способствуют созданию коллективного иммунитета, благодаря чему защищены и те, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям“.
Однако не все родители понимают и признают значение вакцинации.
По данным Департамента здоровья, в 2006–2010 годах количество зарегистрированных случаев коклюша увеличилось со 153 до 1295. Если в 1999 году средний возраст заболевших коклюшем в Эстонии составлял 8,6 года, то в 2009 году – 20,9 года.
Иммунитет после прививки от коклюша сохраняется не более 5–7 лет. Поэтому в Департаменте здоровья подчеркивают: взрослые, которые получили прививку против коклюша в детстве или подростковом возрасте, также должны обновить свою защиту.
Вакцина против этой инфекции входит в состав комбинированной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакцины, которую делают детям в несколько этапов. Важно следовать графику прививок, рекомендованному врачами. Взрослым также рекомендуется повторять вакцинацию каждые 10 лет для поддержания иммунитета.
Департамент здоровья рекомендует задуматься о вакцине особенно тем, у кого дома есть беременные и дети младше 12 лет, а также – тем, кто работает в детских учреждениях и учреждениях здравоохранения.
Прививку от коклюша может сделать любой взрослый, который хочет защитить себя и окружающих. Перед вакцинацией следует проконсультироваться с лечащим врачом.
Кроме того, если вы заметили у себя или у ребенка симптомы, напоминающие коклюш, важно обратиться к врачу для диагностики и лечения. В случае подтверждения диагноза врач может назначить антибиотики, которые помогут снизить тяжесть симптомов и предотвратить распространение инфекции.
Три вопроса специалисту
На вопросы „МК-Эстонии“ отвечает Байба Розентале, глава Латвийского центра инфектологии Восточной клинической университетской больницы, профессор Рижского университета им. П. Страдыня (РСУ):
– Кто из взрослых в группе риска?
– Люди старше 60 лет, которые не болели коклюшем, не были вакцинированы и поэтому не получили иммунитета. Поскольку у нас повысилась заболеваемость коклюшем, это значит, что среди людей циркулирует возбудитель заболевания. Те, у кого есть иммунитет, сами не заболеют, но могут быть переносчиками заболевания и могут заразить других.
Например, вакцинированные дети могут инфицироваться, сами они не заболеют, но могут заразить своих бабушек и дедушек. Или, наоборот, бабушки и дедушки становятся носителями заболевания и передают его своим внукам – младенцам или детям постарше, которые не прошли курс прививок комбинированной вакциной, защищающей и от коклюша.
Что касается взрослых, часто у них формируется неправильное представление о вакцинации: они думают, что если у них – много заболеваний, то прививка им только повредит.
Но как раз наоборот! Чем больше у человека заболеваний, тем важнее вакцинироваться, ведь если человек из группы риска подхватит инфекцию, то заболеет тяжелее.
– В чем опасность коклюша для пожилых?
– Люди в годах коклюш переносят тяжелее и могут болеть дольше – по два-три месяца.
Любая острая инфекция влияет на уровень сахара в крови, на давление, ухудшая общее состояние организма.
– Если больной человек в общественных местах будет носить медицинскую маску, этим он защитит от инфекции окружающих?
– Если он наденет респиратор FFP3 (такие использовали во время ковида), а не хирургическую маску, то он окружающих не заразит.
Но если у человека начнется приступ кашля, то ему будет не хватать воздуха, и носить респиратор ему будет тяжело.
Если диагноз подтвержден (или имеется подозрение на него), не стоит ходить в общественные места, в гости.
Стоит также учесть: когда человек кашляет дома, возбудители заболевания попадают на поверхности. Поэтому поверхности надо дезинфицировать, как это делали при ковиде.
Вакцинация – в вопросах и ответах
Специалисты Департамента здоровья ответили на самые волнующие жителей Эстонии вопросы о вакцинации.
– Могут ли прививки перегрузить иммунную систему?
– Вакцинация дает иммунной системе соответствующую нагрузку. Сегодняшние составные вакцины содержат гораздо меньше ингредиентов, чем болезнетворные микробы.
Например, в комбинированной вакцине, защищающей от дифтерии, столбняка, коклюша, гемофилии и полиомиелита, – менее 25 компонентов и антигенов, тогда как в бактерии, вызывающей коклюш, – около 3000 антигенов.
Иммунная система человека, включая новорожденных и младенцев, – достаточно сильна, чтобы получить пользу от вакцин. Ребенок уже подвергается воздействию многих микроорганизмов во время и после рождения, и его защищает иммунная система. Вакцинные антигены подобны капле в море множества антигенов.
– Есть ли основания полагать, что вакцинация каким-либо другим способом может вызвать аутизм?
– Нет, причинно-следственной связи между прививками и аутизмом не обнаружено, и прививки не оказывают негативного влияния на развитие детей. Напротив, установлено, что развитие привитых детей может быть лучше, потому что в критические периоды роста им не приходится использовать ресурсы организма для борьбы с серьезными заболеваниями.
Некоторые родители обеспокоены тем, что прививки могут вызвать аутизм. Также ходили разговоры об „эпидемии аутизма“. Действительно, доля людей с диагнозом „расстройство аутистического спектра“ увеличилась, но это связано, главным образом, со значительным расширением диагностических критериев и общим повышением осведомленности об этом диагнозе. Гены играют очень большую роль в развитии расстройств аутистического спектра – 80–90%, по данным различных исследований.
– Вредит ли вакцинация во время беременности плоду?
– Вакцинация беременных необходима, поскольку инфекционные заболевания угрожают и беременным. Таким образом, можно быть уверенным, что будущий ребенок защищен. Беременных прививают только инактивированными или вакцинами с „убитыми“ возбудителями болезни.
Источник: Департамент здоровья