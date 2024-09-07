Мифы о женщине и сексе, не соответствующие действительности

Если партнеры не делятся друг с другом чувствами и желаниями, то вряд ли у них будет полное взаимопонимание, и они даже могут иметь ошибочные представления насчет сексуальности своей второй половинки. DELFI Viņa вместе с порталами Huffpost и Elite Daily разоблачает некоторые мифы о женщине и сексе.