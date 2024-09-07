07.09.2024, 15:30
Мифы о женщине и сексе, не соответствующие действительности(1)
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Если партнеры не делятся друг с другом чувствами и желаниями, то вряд ли у них будет полное взаимопонимание, и они даже могут иметь ошибочные представления насчет сексуальности своей второй половинки. DELFI Viņa вместе с порталами Huffpost и Elite Daily разоблачает некоторые мифы о женщине и сексе.
Разумеется, изложенное здесь не распространяется абсолютно на всех, ведь все женщины разные. Поэтому, если вы хотите лучше понимать партнершу и ее желания, лучше спросите об этом ее саму, а не пользуйтесь опытом друзей и их советами.
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