Для фигуры и иммунитета: 5 веских причин пить воду с лимоном по утрам

„Это помогает запустить процесс пищеварения по утрам“, — объясняет Лаура Парада. Это значит, что вода с лимоном также успокаивает изжогу и вздутие живота. Кроме того, как известно, лимон обладает способностью стимулировать выработку желчного и желудочного сока и поэтому может препятствовать образованию газов. Это, однако, не означает, что его можно использовать в качестве средства для похудения: это не „чудодейственное“ средство, и оно не обладает жиросжигающим эффектом.

„Вода с лимоном укрепляет иммунную систему“, — отмечает Парада, имея в виду высокое содержание витамина С в лимонном соке. Он также богат витамином В, кальцием, железом, магнием, калием и ферментами.

Вода с лимоном полезна для кожи благодаря высокому содержанию антиоксидантов, которые „предотвращают повреждение, вызванное свободными радикалами“, отмечает эксперт.

Увлажняет организм. Помните, что употребление достаточного количества воды является эффективным способом стимулировать обмен веществ, особенно после ночи, когда гидратация обычно отсутствует. Кроме того, добавление лимонного сока „придает воде более приятный вкус, облегчая ее прием“, отмечает Парада.