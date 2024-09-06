Почему не нужно терпеть боль: рассказывает врач-невролог

Однако из-за того, что болело довольно долго и боль зафиксировалась в структурах мозга (таламус, гипоталамус, амигдала), с помощью антидепрессантов врачи заставляют прерваться эти патологические импульсы. Поэтому одной из стадий лечения хронической боли является употребление антидепрессантов (курсовая прием).

Если говорить, например, о постоянной боли при возрастном артрозе, то к конкретному участку головного мозга передается болевой импульс. Там возникают определенные паттерны циркуляционных импульсов, которые передают обратно, на периферию, импульс (нейрогенное воспаление), подающий органам команду болеть. Такие боли начинают уменьшать и убирать стероидами (гормоны).

Почти все эти болезни появляются с возрастом, но встречаются и у молодежи, так что можно сказать, что это возрастная боль.

У боли достаточно много классификаций. Острая — возникает вследствие какого-то повреждения: порез, перелом, ожог и т.д. Она может продолжаться до заживления (максимум несколько месяцев). Но если все зажило, а боль осталась и длится более 3 месяцев, можем говорить, что это уже хроническая боль. Она нуждается в других методах лечения.

Боль – это защитная реакция. К примеру, если вам на кожу попало что-то жгучее, вы хотите его немедленно смыть или убрать. Итак, ощущение боли направлено на защиту вашего организма. Боль — это очень сложная вещь, ведь она одновременно сенситивна и эмоциональна. Если он возникает во время повреждения организма, то указывает на то, чтобы мы этого повреждения избежали.

В связи с разворачивающейся на территории Украины войной вопрос боли, которую испытывают люди, как физической, так и эмоциональной, стоит чрезвычайно остро. Эксперты говорят, что о нем не следует молчать и держать в себе. Необходимо озвучивать, что у вас болит и 90% людей смогут от него избавиться с помощью конкретного специалиста.

Врач-невролог и кандидат медицинских наук Инна Бувайло рассказала, что такое боль, как и стоит ли с ним жить, и ответила на наиболее актуальные вопросы, связанные с болью.

Побочное действие обезболивающих

Если человек с хронической болью замечает, что принимает определенный препарат уже достаточно большой промежуток времени (год и более), он также может заметить у себя побочные действия от таких препаратов.

Боли в желудке;

Гастрит;

Язва;

Повышение давления;

Гипертонус;

Кровотечения.

Это происходит из-за того, что обезболивающие (даже не стероиды) повреждают соединительную ткань. Поэтому очень важно употреблять еще определенные препараты для поддержания желудочно-кишечного тракта и не пренебрегать ими, не забывать пить, когда приписывает врач.

Так что, когда вы принимаете такие препараты 10 дней, может ничего и не быть, но если говорить уже о 3 месяцах, то лучше поддержать свой организм.

Когда применяют опиоиды

У большинства людей слово опиоиды (сильнодействующие наркотические препараты) вызывает ассоциацию с наркотиками и наркозависимыми. Однако лечение этими препаратами начинается, когда у человека невыносимая боль и ни один другой препарат ему уже не помогает. Чаще всего лечение опиоидами начинают, например, при онкологических заболеваниях. Когда нельзя сделать какую-нибудь интервенцию, потому что повреждено много участков организма.

Однако считается, что медицинские опиоиды – высокоочищенный продукт, не вызывающий такой зависимости, как другие наркотики. Следует помнить, что к такому методу лечения прибегают только тогда, когда ничто другое не работает и человек уже не в силах терпеть страдания.

К какому врачу обратиться

Многие люди грешат тем, что при определенной острой боли идут к массажисту. Этого делать нельзя. Первым шагом должен быть поход к семейному врачу, а дальше он уже дает направление конкретному специалисту.

Невролог — если это боль в пояснице, спине или когда боль отдается в руке или ноге;

Травматолог – если болит рука, нога и присутствует отечность.

Фантомные боли

Фантомная боль — ощущение, которое испытывает человек относительно органа или конечности, которых уже нет. Горькая статистика свидетельствует о том, что ощущение фантомной боли формируется у 80% ампутантов. Для таких людей разрабатывается специальная терапия. Ее первой и основной задачей является скорое протезирование. Если протезирование откладывается или нет возможности его сделать, необходимо выполнять зеркальные упражнения. Ставить зеркало напротив руки, например, шевелить ею, чтобы человек это видел. Он будет чувствовать, будто работает две конечности. Все это как „разговор с мозгом“.

Также при фантомной боли предлагается ботулинотерапия — инъекции ботулотоксина.

Есть ли часть тела, которая не болит

Считается, что не болит мозг. Когда болит голова, то боль чаще всего распространяется по терминальным тройничного нерва, но само вещество мозга (белое и серое) не имеет нервных окончаний. Соответственно у нас болит то, что передается нервами или раздраженная оболочка мозга (мягкая, сосудистая).

Болит ли душа

Можно сказать, что депрессивные и тревожные расстройства всегда усугубляют боль. Они всегда идут рядом с хронической болью. Именно по этой причине некоторых пациентов направляют к психотерапевтам, чтобы стабилизировать их психоэмоциональный фон. Тогда и боль будет ощущаться не столь сильно.