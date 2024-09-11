Как правильно флиртовать, чтобы прийти к успеху? Ученые разработали конкретную схему

Эффективные стратегии флирта пытались найти в 2020-м греческие ученые. Для этого они провели два исследования. В первом почти полтысячи мужчин и женщин заполняли анкеты, где им предлагалось вспомнить, когда с ними флиртовали так, чтобы они рассмотрели возможность дальнейшего общения.

Исследователи проанализировали то, как люди описывали позитивный опыт, и вывели характеристики, которые сделали флирт эффективным. Их оказалось целых 47 — чтобы как-то систематизировать, ученые объединили их в девять групп. Итак, вот что люди считают привлекательным:

доброта, не слишком быстрое продвижение в общении, уважение, зрелость, терпение, честность, вежливость (проще говоря, все это — деликатный подход );

приятная внешность, опрятная одежда, отсутствие переживаний по поводу своих расходов в моменте (то есть хорошее внешнее впечатление );

смелость, прямолинейность, уверенность в себе (ученые привели все эти и другие похожие описания к одному слову „ решительность “);

ум, образованность, впечатление интересной личности, умение подбирать нужные слова, чувство юмора (короче говоря, определенный уровень интеллекта );

жизнерадостность, позитив, легкость в общении, способность к спонтанности (что в целом можно охарактеризовать как любовь к жизни );

то, как он или она смотрит, взгляд, милая улыбка, приятный запах (ученые отнесли все это к невербальным знакам внимания );

необычное хобби, оригинальность, наличие некой загадки (то есть некая загадочность );

общие интересы или черты характера;

романтика, сильный интерес, комплименты (что, скорее всего, подразумевало сильное желание узнать человека и понравиться ему).

Во втором исследовании те же ученые пригласили уже более 800 мужчин и женщин, чтобы оценить эти самые черты по шкале от 1 до 5. Чем выше цифра, тем больше шанс того, что оценивающему человеку понравится такой подход в отношении себя.