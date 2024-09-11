Как правильно флиртовать, чтобы прийти к успеху? Ученые разработали конкретную схему
Флиртовать так, чтобы нравиться людям, а не испугать их своим интересом, — целая наука. Причем буквально: ученые время от времени изучают, что именно делать, чтобы прийти к успеху. Клинический психолог Барбара Гринберг собрала данные исследований по теме и объяснила, как наиболее эффективно флиртовать, для издания Psychology Today.
Эффективные стратегии флирта пытались найти в 2020-м греческие ученые. Для этого они провели два исследования. В первом почти полтысячи мужчин и женщин заполняли анкеты, где им предлагалось вспомнить, когда с ними флиртовали так, чтобы они рассмотрели возможность дальнейшего общения.
Исследователи проанализировали то, как люди описывали позитивный опыт, и вывели характеристики, которые сделали флирт эффективным. Их оказалось целых 47 — чтобы как-то систематизировать, ученые объединили их в девять групп. Итак, вот что люди считают привлекательным:
доброта, не слишком быстрое продвижение в общении, уважение, зрелость, терпение, честность, вежливость (проще говоря, все это — деликатный подход);
приятная внешность, опрятная одежда, отсутствие переживаний по поводу своих расходов в моменте (то есть хорошее внешнее впечатление);
смелость, прямолинейность, уверенность в себе (ученые привели все эти и другие похожие описания к одному слову „решительность“);
ум, образованность, впечатление интересной личности, умение подбирать нужные слова, чувство юмора (короче говоря, определенный уровень интеллекта);
жизнерадостность, позитив, легкость в общении, способность к спонтанности (что в целом можно охарактеризовать как любовь к жизни);
то, как он или она смотрит, взгляд, милая улыбка, приятный запах (ученые отнесли все это к невербальным знакам внимания);
необычное хобби, оригинальность, наличие некой загадки (то есть некая загадочность);
общие интересы или черты характера;
романтика, сильный интерес, комплименты (что, скорее всего, подразумевало сильное желание узнать человека и понравиться ему).
Во втором исследовании те же ученые пригласили уже более 800 мужчин и женщин, чтобы оценить эти самые черты по шкале от 1 до 5. Чем выше цифра, тем больше шанс того, что оценивающему человеку понравится такой подход в отношении себя.
Выяснилось, что из девяти характеристик, перечисленных выше, важнее всего для людей все-таки были деликатный подход, невербальные знаки внимания и интеллект (если быть даже точнее — чувство юмора).
При этом некоторые различия в оценках мужчин и женщин все же были. Например, первые указывали, что им важно, чтобы женщина имела привлекательную внешность и производила впечатление таким образом. А вот женщины выделяли деликатный поход как то, что они ценят больше всего.
Однако Барбара Гринберг отметила, что эти выводы могут быть не универсальны ввиду культурных особенностей. В обоих исследованиях участвовали исключительно жители и жительницы Греции.