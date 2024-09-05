„Каждый раз, когда вы пукаете, вы распыляете небольшое количество фекалий“. Безопасно ли спать голышом?(2)
Некоторые из нас игнорируют существование пижам и предпочитают проводить ночь даже без нижнего белья. Но сказывается ли это как-то на здоровье? И можно ли к тому же отказаться еще и от одеял? Рассказывает „Зеркало“.
С точки зрения психологии привычка спать нагишом — дело воспитания. А еще — того, с кем вы росли
Без пижамы и даже нижнего белья спит не так уж мало людей, хотя многие из них все равно задаются вопросом, насколько это приемлемо. С точки зрения „нормальности“ все определенно в порядке: желание избавиться от одежды в постели точно не считается психическим отклонением. Впрочем, как ни о чем не говорит и тяга спать „прикрытыми“.
„Склонность человека спать без пижамы зависит от множества факторов: социальных, сексуальных и личностных. Часто для ответа на вопрос о том, с чем это связано, нужно обратиться к детству. Как в семье, где воспитывали человека, было принято относиться к наготе? С чем ассоциируется нагота — со стыдом или свободой? Если нагота связана со свободой, человек при возможности выберет отсутствие одежды“, — объясняла психолог Елена Ершова.
Помимо этого, привычку спать в одежде могло сформировать отсутствие личного пространства: многие выросли в тесных квартирах, где на каждого члена семьи было по несколько „квадратов“ или приходилось делить комнату с родителями. Такие условия явно не способствуют оголению себя даже перед сном, ведь в любой момент можно оказаться в неловком положении перед близкими.
Чувством комфорта и безопасности объясняется и то, что некоторые люди спят голыми исключительно в своих спальнях у себя дома. В других ситуациях любители обнажиться перед сном все же не делают этого.
„Сплю нагишом, когда одна дома и когда с мужчиной. Когда в гостях, то практически всегда сплю в одежде“, — рассказывала девушка Анна изданию CityDog.
Также некоторые исследования показали, что проведение времени голышом может привести к лучшему принятию своего тела и более здоровой самооценке.
Считается, что для физического здоровья лучше спать голыми. Но есть и другие мнения
Помимо психологии, есть еще один важный вопрос: насколько сон голышом полезен или вреден для нашего здоровья? И здесь, как это нередко бывает, у медиков и ученых есть разные мнения. Большинство, правда, считает, что спать голыми скорее полезно, чем нет.
Оптимальной температурой комнаты для ночного сна считается 15,5−19,5 градусов по Цельсию. „Перегрев“ чреват снижением качества сна, а значит — и отсутствием свежести с утра, и общей неудовлетворенностью жизнью. Конечно, тело способно само себя регулировать и снижать свою обычную температуру во время сна, однако мы можем ему в этом помочь: чем быстрее мы „охладимся“, тем скорее получится глубоко заснуть.
В случае, если вы спите в белье и тем более в одежде, при этом утром обнаруживаете себя в поту и мучаетесь от духоты, то свои привычки точно есть смысл пересмотреть. „Зеркало“ уже не раз писало, что теплая и влажная среда отлично подходит для размножения бактерий и грибков. Поэтому сон в таких условиях может спровоцировать у женщин как минимум развитие молочницы. Если совсем без одежды спать некомфортно или не позволяют условия, то старайтесь хотя бы выбирать более свободное белье или пижамы из натуральных материалов (хлопок, лен).
Мужчинам, которые планируют стать отцами (по крайней мере, в ближайшее время), также стоит обратить внимание на то, в чем и при каких температурных условиях они спят. „Парник“ в области гениталий может повлиять на фертильность и снизить вероятность успешного зачатия. По тем же причинам, планируя с партнершей беременность, мужчинам стоит отказаться от подогрева в сидениях авто и походов в баню, рассказывал „Зеркалу“ врач-уролог.
Противники практики сна голышом приводят свои аргументы. Страдающим лунатизмом, несмотря ни на что, все же советуют оставаться на ночь в пижаме — чтобы ненароком не оказаться в неловкой ситуации. А, например, пластический хирург Энтони Юн рассказывал на своем YouTube-канале, что, по его мнению, одежда все же улучшает степень нашей гигиены.
— Научное исследование (какое конкретно, врач не назвал, но подобные эксперименты с озвученными им результатами действительно проводились. — Прим. ред.) доказало, что каждый раз, когда вы пукаете [голышом], вы распыляете небольшое количество фекалий. Это правда, даже если они не вышли вместе с газами. И то же самое исследование показало, что ваши трусы будут ловить все эти частицы. Так что ради партнера или партнерши по постели, пожалуйста, спите в нижнем белье, — призывал Юн.
Врачи, к слову, рекомендуют стирать постельное белье раз в неделю, если вы спите голышом. Такое же правило касается и тех, у кого есть домашние животные, людей с астмой или аллергией, а также интенсивно потеющих и живущих в жарком климате. В остальных случаях достаточно будет освежать белье раз в две недели.
При этом докторка психологии и специалистка по проблемам сна Мишель Дреру говорит, что на деле какой-то существенной разницы между тем, как вы будете спать, нет.
— Нет никаких доказанных преимуществ или вреда от сна голышом. Просто делайте то, что считаете правильным, и расслабьтесь, — успокаивает Дреру.
Без одеяла все же не обойтись. Его роль в чем-то даже важнее, чем у ночной одежды (или ее отсутствия)
В некоторых случаях без одежды можно все же слишком сильно переохладиться. Это приведет к снижению способности организма эффективно бороться с вирусами и бактериями.
Чтобы избежать этого, не обязательно отказываться от привычки спать голыми — стоит просто не отказываться хотя бы от одеяла. Оно сможет удержать тепло, которое исходит от тела, и его будет достаточно, чтобы одновременно не замерзнуть, но и не перегреться. Во сне наш организм не так „внимательно“ контролирует температуру, как при бодрствовании, поэтому ему нужна дополнительная помощь.
Есть и еще одна причина укрываться одеялом, даже если вы предпочитаете спать нагишом.
— Поскольку большинство людей спят под одеялом, физическое ощущение одеяла, лежащего на вас, начинает ассоциироваться со сном, — говорит Майкл Гранднер, директор Программы исследований сна и здоровья в Университете Аризоны. — Это означает, что простое пребывание под одеялом может „подготовить“ мозг и тело ко сну.
Известный в Великобритании эксперт по сну Джеймс Уилсон тоже считает, что без одеяла мы чувствуем себя менее защищенно, ведь с детства привыкаем к тому, что нас им укрывают, и это ассоциируется с чувством безопасности. А оно необходимо для хорошего сна.
Тем не менее мучиться под тяжелым и теплым зимним покровом летом не стоит. Если под одеялом вам слишком жарко, а без него — холодно, так не должно быть. Значит, стоит поэкспериментировать или с толщиной и материалом изделия, или со степенью вашей собственной „одетости“.
— Мой совет [для жаркого времени года] — использовать простыни с низкой плотностью нитей или из хлопка, а еще лучше — бамбуковые, — предлагает Уилсон.
Этого будет вполне достаточно для создания того самого температурного „буфера“, необходимого во время сна. Однако в некоторых случаях есть смысл рассмотреть покупку утяжеленного одеяла (это специальные товары весом от двух килограмм). Считается доказанным, что укрывание ими может помочь снижать стресс, бороться с проявлениями депрессии и улучшать качество сна.