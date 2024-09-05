„Каждый раз, когда вы пукаете, вы распыляете небольшое количество фекалий“. Безопасно ли спать голышом?

С точки зрения психологии привычка спать нагишом — дело воспитания. А еще — того, с кем вы росли

Без пижамы и даже нижнего белья спит не так уж мало людей, хотя многие из них все равно задаются вопросом, насколько это приемлемо. С точки зрения „нормальности“ все определенно в порядке: желание избавиться от одежды в постели точно не считается психическим отклонением. Впрочем, как ни о чем не говорит и тяга спать „прикрытыми“.

„Склонность человека спать без пижамы зависит от множества факторов: социальных, сексуальных и личностных. Часто для ответа на вопрос о том, с чем это связано, нужно обратиться к детству. Как в семье, где воспитывали человека, было принято относиться к наготе? С чем ассоциируется нагота — со стыдом или свободой? Если нагота связана со свободой, человек при возможности выберет отсутствие одежды“, — объясняла психолог Елена Ершова.

Помимо этого, привычку спать в одежде могло сформировать отсутствие личного пространства: многие выросли в тесных квартирах, где на каждого члена семьи было по несколько „квадратов“ или приходилось делить комнату с родителями. Такие условия явно не способствуют оголению себя даже перед сном, ведь в любой момент можно оказаться в неловком положении перед близкими.

Чувством комфорта и безопасности объясняется и то, что некоторые люди спят голыми исключительно в своих спальнях у себя дома. В других ситуациях любители обнажиться перед сном все же не делают этого.

„Сплю нагишом, когда одна дома и когда с мужчиной. Когда в гостях, то практически всегда сплю в одежде“, — рассказывала девушка Анна изданию CityDog.

Также некоторые исследования показали, что проведение времени голышом может привести к лучшему принятию своего тела и более здоровой самооценке.

Считается, что для физического здоровья лучше спать голыми. Но есть и другие мнения