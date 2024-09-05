Зеленый чай для похудения: эксперты объяснили, как он работает

Зеленый чай действует как сжигатель жира благодаря множеству антиоксидантов.

О том, как как зеленый чай может помочь с потерей веса и как можно усилить этот напиток, пишет WomansWorld.

Как зеленый чай помогает похудеть

Зеленый чай — это суперпродукт, он полон полезных антиоксидантов. Зеленый чай известен своими потенциальными жиросжигающими свойствами из-за соединения, называемого галлатом эпигаллокатехина, объясняет Крис Мор, научный сотрудник, консультант по фитнесу и питанию. Он может помочь ускорить ваш метаболизм, увеличить энергию и помочь организму сжигать жир более эффективно.

Помимо того, что зеленый чай полезен для вашего метаболизма, он также может поддерживать регуляцию аппетита. Согласно исследованию, включение его в ваш рацион может помочь уменьшить тягу к еде и помочь контролировать аппетит, что может привести к потере веса.

Мор добавляет, что некоторые жидкости насыщают и могут наполнить организм. Чай не содержит калорий, что здорово по сравнению с сладкими напитками. Замена высококалорийных напитков зеленым чаем может снизить общее потребление калорий, что полезно для потери веса.

Как употреблять зеленый чай: 3 простых способа

Если вы не пьете чай, есть другие простые способы употреблять зеленый чай, которые могут помочь вам похудеть. Вот простые способы включить этот суперпродукт в свой рацион:

Пейте зеленый чай, чтобы похудеть. Это самый распространенный способ употребления зеленого чая. Это, вероятно, самый полезный вариант, так как он позволяет вам воспользоваться всеми свойствами целого листа, говорит Мор. Выпивая чашку зеленого чая два-три раза в день, вы получите максимальную пользу.

Попробуйте порошок зеленого чая. Шери Нельсон, велнес-директор, говорит, что вы можете добавлять порошок зеленого чая, также известный как матча, в такие продукты, как смузи, йогурт или выпечку. Это позволяет получить концентрированное количество галлата эпигаллокатехина, а также питательных веществ из целых чайных листьев.