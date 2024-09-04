Хит соцсетей: в Латвии женщин приглашают на 30-дневный марафон по отращиванию „кустика“ на лобке

В видео, опубликованном в Instagram, Иева (@ieva.par.baudam) объясняет, что идея марафона пришла к ней и ее коллеге спонтанно и что удаление волос на самом деле может быть вредным. Однако в соцсети Х отращивание „кустиков“ стали основательно высмеивать.

В Instagram Иева рассказывает, что в течение 30 дней марафона по отращиванию лобковых волос женщины будут находиться в закрытой группе Telegram, где организаторы будут делиться информацией „не только о кустиках“. Марафон станет информативной платформой для общения на тему отращивания лобковых волос.

Иева говорит, что отращивать „кустик“ не так уж просто и что первое время участницы могут испытывать дискомфорт. По ее словам, она стала „жертвой“ лазерной эпиляции и столкнулась с неприятными последствиями после процедуры, с которыми борется до сих пор.

„Кустик“ может быть частью эротического и сексуального опыта, а его отращивание — это вопрос уверенности в себе, — говорит Иева. — Мнение, что, если у меня там не все гладко, я не могу вступить в интимные отношения — это заблуждение, так как мужчины, с которыми я общалась на эту тему, имеют противоположные взгляды на женские интимные волосы“.

Во время марафона женщин, отращивающих волосы на лобке, ждут испытания и „кустовой“ ритуал. На данный момент в марафоне зарегистрировалось более десяти участниц.

У других возникают вопросы по поводу того, как потом будут представлены доказательства результатов марафона. „А как это будет доказано? Фотографии, личные встречи, чтобы увидеть, как там все отросло. Мужчины тоже могут проверить“.

Кроме того, неясно, за что взимается вступительный взнос в размере 15 евро. Неужели для того, чтобы не бриться? „Так, мне что, надо заплатить 15 евро за то, чтобы мне сказали, что не надо бриться?“