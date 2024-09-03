Улучшить здоровье кишечника: 7 суперпродуктов, которые должна есть каждая женщина

Аюрведа, традиционная система оздоровления, рекомендует определенные продукты для поддержания здоровья кишечника у женщин. Эти продукты обладают способностью поддерживать баланс трех энергий организма, улучшать пищеварение и поддерживать здоровье ЖКТ систему. Врач исследовательского фонда AVP Ума В. назвала продукты, которые помогут поддерживать здоровье кишечника у женщин. Об этом пишет OnlyMyHealth.

Топленое масло

Топленое масло является самой полезной формой пищевого жира. Оно улучшает пищеварение, усвоение и использование питательных веществ. Покрывая пищеварительный тракт, топленое масло сводит к минимуму риск развития язвы и рака. Кроме того, способность топленого масла ускорять метаболизм делает его ценным союзником в борьбе с весом, кислотностью и вздутием живота, а также помогает облегчить менструальные проблемы, связанные с метаболическим дисбалансом у женщин.

Семена тмина

По словам доктора Ума, „семена тмина обладают согревающими свойствами и стимулируют пищеварительный огонь, что ускоряет пищеварение. Это может привести к повышению уровня энергии, улучшению усвоения питательных веществ и снижению риска расстройств пищеварения. Семена тмина предлагают мощное решение в регулировании менструальных циклов, эффективно снимая спазмы, вздутие живота и другие предменструальные проблемы“.

Виноград

Сорт винограда с черными косточками считается лучшим выбором, так как он обладает естественными охлаждающими свойствами Виноград улучшает опорожнение кишечника, избавляет от запоров, очищает кровь. Он также полезен для людей, испытывающих проблемы с желудочно-кишечным трактом, например, кислотным рефлюксом, и могут помочь облегчить нарушения свертываемости крови и обильные менструации у женщин.

Чеснок