СТАТИСТИКА | Жители Эстонии вступают в брак все в более позднем возрасте

„Доля 30–44-летних среди всех вступивших в брак людей за последние 30 лет увеличилась почти вдвое. Если в 1993 году в этом возрасте женилось 24% мужчин и вышло замуж 20% женщин, то в 2023 году эти показатели составили 51% и 46% соответственно“, — объяснил аналитик Департамента статистики Хенри Ласс.

Мужчины вступают в брак позже, чем женщины

При рассмотрении разных возрастных групп выясняется, что за последние 30 лет браки среди людей в возрасте 45–59 лет заключаются все чаще. „В 1993 году вступившие в брак 45–59-летние мужчины составляли лишь 10%. Их доля оставалась на уровне 9–12% вплоть до 2013 года, однако к 2023 году достигла уже 17%“, — отметил аналитик.

Среди женщин можно отметить ту же тенденцию. „С 1993 по 2013 год доля женщин в возрасте 45–59 лет составляла менее 10% от всех вступающих в брак женщин, однако к 2023 году увеличилась до 14%“, — подчеркнул Ласс. Тем не менее женщины в этом возрасте вступают в брак несколько реже, чем мужчины.

Заключение брака между людьми в возрасте старше 60 лет случается и в Эстонии, однако и в этой возрастной группе между мужчинами и женщинами есть некоторые различия. Если в 1993 году мужчины старше 60 лет заключили 341 брак, то женщины в том же возрасте — более чем на 100 меньше, т. е. 228 браков. В 2023 году разница между вступающими в брак мужчинами и женщинами в этой возрастной группе почти не изменилась. В прошлом году в возрасте 60 лет и старше женилось 282 мужчины и вышло замуж 178 женщин.

Каждый третий вступающий в брак ранее уже состоял в браке

Данные 2023 года показали, что средний возраст мужчины, вступающего в брак не в первый раз, составляет 45,2 года, средний возраст женщины — 41,5 года. Оказалось, что около 30% вступающих в брак регистрируют свои отношения уже не в первый раз.