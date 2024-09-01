„В какой то миг вам может показаться, что кругом один обман и мир сошел с ума“. Сентябрьский прогноз от эстонского таролога

В любовной сфере все в один миг может перевернуться с ног на голову. Сегодня вас еще любили, а завтра уже не отвечают на звонки. В какой то миг вам может показаться, что кругом один обман и мир сошел с ума. Аркан месяца - Луна, Умеренность и Императрица.

Овен

аркан Сила, Отшельник и Иерофант

Сентябрь для вас - это приятные воспоминания, связанные с семьей, надо помнить и поддерживать контакт со своими родными и близкими. Именно они будут вашей поддержкой и опорой. Постарайтесь сейчас не думать о смене работы, пусть идет, как идет. А вот если кто-то планировал в этом месяце сменить жилье или сделать ремонт - то период благоприятный.

Телец

аркан Солнце, Дьявол и Верховная Жрица

Начало осени хорошо подойдет для того, чтобы наконец-то отказаться от вредных привычек или начать бороться с зависимостью. Бросайте курить, сейчас для этого должно хватить выдержки и сил, также уходите из таких отношений, которые делают вас несчастными.

Для мужчин тельцов месяц финансово положительный, но помните о том, что заработанные деньги лучше сразу не тратить.

Близнецы

аркан Верховная Жрица, Колесница и Иерофант

Месяц, когда придется бороться с внутренними страхами и теми ограничениями, которые вы сами себе придумали. Помните о том, что другим вовсе нет до вас никакого дела. И даже, если вы сказали что-то не то, это забывается намного быстрее, чем вам кажется.

Тем, кто собрался в дорогу - все должно пройти по плану.

Рак

аркан Отшельник, Дурак и Колесница

Карты советуют в сентябре не торопиться и не принимать быстрых решений, потому что потом об этом можно пожалеть. Вполне вероятно, что сделанная покупка быстро разонравится, или потом найдется что-то лучше. А деньги вы уже потратите. Тщательнее присматривайтесь ко всему, это касается и сферы отношений.

Лев

аркан Справедливость, Иерофант и Императрица