„В какой то миг вам может показаться, что кругом один обман и мир сошел с ума“. Сентябрьский прогноз от эстонского таролога(12)
В первый месяц осени многие ощутят резкую нехватку денег. Постарайтесь экономить, это раз. А также остерегайтесь мошенников, сейчас они активны как никогда, будут придумывать и использовать новые схемы, поэтому не переходите по незнакомым ссылкам и проверяйте правильно ли введен тот сайт, на котором вы совершаете покупку, пишет таролог Ольга Худякова.
В любовной сфере все в один миг может перевернуться с ног на голову. Сегодня вас еще любили, а завтра уже не отвечают на звонки. В какой то миг вам может показаться, что кругом один обман и мир сошел с ума. Аркан месяца - Луна, Умеренность и Императрица.
Овен
аркан Сила, Отшельник и Иерофант
Сентябрь для вас - это приятные воспоминания, связанные с семьей, надо помнить и поддерживать контакт со своими родными и близкими. Именно они будут вашей поддержкой и опорой. Постарайтесь сейчас не думать о смене работы, пусть идет, как идет. А вот если кто-то планировал в этом месяце сменить жилье или сделать ремонт - то период благоприятный.
Телец
аркан Солнце, Дьявол и Верховная Жрица
Начало осени хорошо подойдет для того, чтобы наконец-то отказаться от вредных привычек или начать бороться с зависимостью. Бросайте курить, сейчас для этого должно хватить выдержки и сил, также уходите из таких отношений, которые делают вас несчастными.
Для мужчин тельцов месяц финансово положительный, но помните о том, что заработанные деньги лучше сразу не тратить.
Близнецы
аркан Верховная Жрица, Колесница и Иерофант
Месяц, когда придется бороться с внутренними страхами и теми ограничениями, которые вы сами себе придумали. Помните о том, что другим вовсе нет до вас никакого дела. И даже, если вы сказали что-то не то, это забывается намного быстрее, чем вам кажется.
Тем, кто собрался в дорогу - все должно пройти по плану.
Рак
аркан Отшельник, Дурак и Колесница
Карты советуют в сентябре не торопиться и не принимать быстрых решений, потому что потом об этом можно пожалеть. Вполне вероятно, что сделанная покупка быстро разонравится, или потом найдется что-то лучше. А деньги вы уже потратите. Тщательнее присматривайтесь ко всему, это касается и сферы отношений.
Лев
аркан Справедливость, Иерофант и Императрица
Первый месяц хорошо подойдёт для заключения сделок и подписания важных бумаг. Сейчас вы внимательны и серьезны как никогда. Также сентябрь о теплых и нежных отношениях в паре. Одинокие львы - не сидите и не печальтесь дома, ходите на свидания, сейчас можно встретить свою любовь.
Дева
аркан Верховная Жрица, Солнце и Смерть
В сентябре вам удастся расплатиться с долгами или закончить те дела, которые давно вас угнетали. Постарайтесь больше времени проводить со своими детьми, им может потребоваться ваша помощь или мудрый совет.
В отношениях будьте аккуратны, от вас могут что-то скрывать, поэтому не верьте словам, пусть за ними следуют и действия.
Весы
аркан Повешенный, Верховная Жрица и Солнце
В сентябре придется задуматься над тем, не жертвуете ли вы своими интересами ради других. Сейчас важно оставаться в гармонии с собой, и если вы чего -то не хотите, то не стоит и делать, даже если окружающие будут крайне недовольны. Первый месяц осени может показаться длинным и невеселым, но помните, что настроение мы создаем сами.
Скорпион
аркан Иерофант, Императрица и Отшельник
Сентябрь будет полон событий. Придется скандалить, нервничать, потом остывать и пытаться все исправить. Все это от того, что сейчас вы очень импульсивны, из любой мухи готовы сделать слона.
В этом месяце лучше не заключать брак или серьезных сделок, совсем скоро об этом можно будет пожалеть.
Стрелец
аркан Башня, Дьявол и Справедливость
В сентябре стоит быть осторожными на работе, любая ваша ошибка может обернуться выговором. Придется понервничать. В отношениях избегайте скандалов, если ваш спутник уже с самого утра враждебно настроен, постарайтесь его задобрить, а то беды не миновать. Также не перебарщивайте с алкоголем, на утро может быть стыдно.
Козерог
Аркан Отшельник, Башня и Маг
Постарайтесь никому не рассказывать о ваших доходах, деньги любят тишину. На работе показывайте свою заинтересованность делом/проектом, чем позитивнее вы будете, тем больше получите в этом месяце.
В любовной сфере - поддерживайте своего партнера, если его сюрприз пришелся вам не по душе, постарайтесь это не показывать.
Водолей
Аркан Сила, Дурак и Верховная Жрица
В отличии от других знаков зодиака, осенью вы будете чувствовать себя в своей тарелке. Чувство тревоги пройдет, захочется больше гулять и наблюдать за изменениями в природе.
Так же в сентябре придется упорно работать, но это не будет вам в тягость
Рыбы
Аркан Умеренность, Луна и Верховная Жрица
В сентябре не стоит расслабляться, будьте всегда начеку. Среди ясного неба может грянуть гром. Постарайтесь меньше читать новостей и обсуждать злободневные вопросы с другими. Нацельтесь на работу и отношения. В паре должно быть все гармонично. А вот своими доходами за сентябрь вы останетесь недовольны.