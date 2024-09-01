Гороскоп
01.09.2024, 11:30

„В какой то миг вам может показаться, что кругом один обман и мир сошел с ума“. Сентябрьский прогноз от эстонского таролога

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Ольга Худяков
ФОТО: Erakogu

В первый месяц осени многие ощутят резкую нехватку денег. Постарайтесь экономить, это раз. А также остерегайтесь мошенников, сейчас они активны как никогда, будут придумывать и использовать новые схемы, поэтому не переходите по незнакомым ссылкам и проверяйте правильно ли введен тот сайт, на котором вы совершаете покупку, пишет таролог Ольга Худякова.

В любовной сфере все в один миг может перевернуться с ног на голову. Сегодня вас еще любили, а завтра уже не отвечают на звонки. В какой то миг вам может показаться, что кругом один обман и мир сошел с ума. Аркан месяца - Луна, Умеренность и Императрица.

Овен

аркан Сила, Отшельник и Иерофант

Сентябрь для вас - это приятные воспоминания, связанные с семьей, надо помнить и поддерживать контакт со своими родными и близкими. Именно они будут вашей поддержкой и опорой. Постарайтесь сейчас не думать о смене работы, пусть идет, как идет. А вот если кто-то планировал в этом месяце сменить жилье или сделать ремонт - то период благоприятный.

Телец

аркан Солнце, Дьявол и Верховная Жрица

Начало осени хорошо подойдет для того, чтобы наконец-то отказаться от вредных привычек или начать бороться с зависимостью. Бросайте курить, сейчас для этого должно хватить выдержки и сил, также уходите из таких отношений, которые делают вас несчастными.

Для мужчин тельцов месяц финансово положительный, но помните о том, что заработанные деньги лучше сразу не тратить.

Близнецы

аркан Верховная Жрица, Колесница и Иерофант

Месяц, когда придется бороться с внутренними страхами и теми ограничениями, которые вы сами себе придумали. Помните о том, что другим вовсе нет до вас никакого дела. И даже, если вы сказали что-то не то, это забывается намного быстрее, чем вам кажется.

Тем, кто собрался в дорогу - все должно пройти по плану.

Рак

аркан Отшельник, Дурак и Колесница

Карты советуют в сентябре не торопиться и не принимать быстрых решений, потому что потом об этом можно пожалеть. Вполне вероятно, что сделанная покупка быстро разонравится, или потом найдется что-то лучше. А деньги вы уже потратите. Тщательнее присматривайтесь ко всему, это касается и сферы отношений.

Лев

аркан Справедливость, Иерофант и Императрица

Первый месяц хорошо подойдёт для заключения сделок и подписания важных бумаг. Сейчас вы внимательны и серьезны как никогда. Также сентябрь о теплых и нежных отношениях в паре. Одинокие львы - не сидите и не печальтесь дома, ходите на свидания, сейчас можно встретить свою любовь.

Дева

аркан Верховная Жрица, Солнце и Смерть

В сентябре вам удастся расплатиться с долгами или закончить те дела, которые давно вас угнетали. Постарайтесь больше времени проводить со своими детьми, им может потребоваться ваша помощь или мудрый совет.

В отношениях будьте аккуратны, от вас могут что-то скрывать, поэтому не верьте словам, пусть за ними следуют и действия.

Весы

аркан Повешенный, Верховная Жрица и Солнце

В сентябре придется задуматься над тем, не жертвуете ли вы своими интересами ради других. Сейчас важно оставаться в гармонии с собой, и если вы чего -то не хотите, то не стоит и делать, даже если окружающие будут крайне недовольны. Первый месяц осени может показаться длинным и невеселым, но помните, что настроение мы создаем сами.

Скорпион

аркан Иерофант, Императрица и Отшельник

Сентябрь будет полон событий. Придется скандалить, нервничать, потом остывать и пытаться все исправить. Все это от того, что сейчас вы очень импульсивны, из любой мухи готовы сделать слона.

В этом месяце лучше не заключать брак или серьезных сделок, совсем скоро об этом можно будет пожалеть.

Стрелец

аркан Башня, Дьявол и Справедливость

В сентябре стоит быть осторожными на работе, любая ваша ошибка может обернуться выговором. Придется понервничать. В отношениях избегайте скандалов, если ваш спутник уже с самого утра враждебно настроен, постарайтесь его задобрить, а то беды не миновать. Также не перебарщивайте с алкоголем, на утро может быть стыдно.

Козерог

Аркан Отшельник, Башня и Маг

Постарайтесь никому не рассказывать о ваших доходах, деньги любят тишину. На работе показывайте свою заинтересованность делом/проектом, чем позитивнее вы будете, тем больше получите в этом месяце.

В любовной сфере - поддерживайте своего партнера, если его сюрприз пришелся вам не по душе, постарайтесь это не показывать.

Водолей

Аркан Сила, Дурак и Верховная Жрица

В отличии от других знаков зодиака, осенью вы будете чувствовать себя в своей тарелке. Чувство тревоги пройдет, захочется больше гулять и наблюдать за изменениями в природе.

Так же в сентябре придется упорно работать, но это не будет вам в тягость

Рыбы

Аркан Умеренность, Луна и Верховная Жрица

В сентябре не стоит расслабляться, будьте всегда начеку. Среди ясного неба может грянуть гром. Постарайтесь меньше читать новостей и обсуждать злободневные вопросы с другими. Нацельтесь на работу и отношения. В паре должно быть все гармонично. А вот своими доходами за сентябрь вы останетесь недовольны.

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