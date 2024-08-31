Как по чувству юмора определить, каков мужчина в постели: 4 сценария(5)
Поиск подходящего мужчины основывается на индивидуальном наборе „ключей“, к которым можно отнести темперамент, манеру поведения, тембр голоса, внешность и чувство юмора. Последнее, кстати, выступает как ориентир, по которому женщина может предсказать сексуальное поведение партнера еще до начала отношений. Вместе с экспертами разбираемся, как стили юмора характеризуют мужчин в сексуальном плане.
Один из самых распространенных ответов на вопрос: „Что вас больше всего привлекает в мужчине?“ — это чувство юмора. Здесь, конечно, имеется в виду юмор со знаком „плюс“, когда человек видит и подмечает то, что вызывает улыбку у окружающих. Но бывает и обратная сторона, когда юмор отталкивает и, наоборот, вызывает неприязнь, пишет Psychologies.
Взаимосвязь стиля юмора и типа сексуального поведения мужчины сводится к тому, как именно он шутит.
1. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ СТИЛЬ
Какой мужчина
Жизнерадостный, коммуникабельный, удовлетворен собой и своей жизнью, смелый и решительный в общении с женщинами, терпим к недостаткам окружающих. Его юмор теплый, добрый, безобидный, даже замечания в шутливой форме.
О чем следует знать
Оптимизм и умение рассмешить делают такого мужчину крайне привлекательным, поэтому недостатка в женском внимании он не испытывает, отчего в отношениях часто присутствует ревность. В сексуальном общении ему не свойственна корысть, в интимной сфере уверен в себе. Материальная выгода не станет для него главным мотивом, хотя и может выступить „приятным бонусом“.
2. СДЕРЖАННЫЙ СТИЛЬ
Какой мужчина
Ценит юмор, понимает и поддерживает его, но сам сдержан и не выступает инициатором шуток. При этом в стрессовых ситуациях, когда необходима реальная эмоциональная разрядка, может пошутить.
О чем следует знать
В сексуальных отношениях такому мужчине свойственно чувство долга, ответственное отношение к партнерше и к последствиям близости. Он чувственный, заботливый, внимательный к предпочтениям партнерши в сексе, уравновешен и ориентируется на желания и переживания женщины.
3. АГРЕССИВНЫЙ СТИЛЬ
Какой мужчина
Недружелюбный, бесцеремонный, как правило, не удовлетворен межличностными отношениями, его юмор носит агрессивный, уничижительный характер, который проявляется в виде насмешек, критики, ехидных замечаний, сарказма, иронии.
О чем следует знать
В сексе такому мужчине чаще всего свойственна высокая сексуальная активность и даже гиперсексуальность. Но при этом он не оказывает партнерше эмоциональной поддержки, может обижать и доминировать, а неудовлетворенность женщины его только раздражает. В сексе его интересует разнообразие контактов, способов и форм проявления. Требует внимательности и заботы, но сам не особо склонен к подобным проявлениям.
4. САМОУНИЧИЖИТЕЛЬНЫЙ СТИЛЬ
Какой мужчина
Юмор часто носит самоуничижительный характер, который выражается в готовности посмеяться над самим собой, проявить по отношению к себе иронию и сарказм. Таким образом человек ищет одобрения от окружающих, поскольку другими способами сделать это у него не получается.
О чем следует знать
Есть вероятность, что секс будет выступать как ресурс, с помощью которого мужчина попытается компенсировать заниженную самооценку. Близость в этом случае будет носить гиперсексуальный и разнообразный характер. Чтобы доказать свою состоятельность, такой мужчина часто меняет партнерш, при этом он может причинить боль, унизить первым, чтобы не столкнуться с предательством. Разрешая посмеяться над собой, он возбуждается, чтобы потом получить должную компенсацию и возможность самооправдания.
Это основные стили юмора, которые можно выделить. Конечно, возможны и промежуточные варианты, которые подразумевают большее разнообразие в сексуальном поведении.
Секс играет важную роль в жизни женщины с точки зрения физиологических процессов. Но учесть все обстоятельства при выборе партнера сложно, ведь в большинстве случаев мы следуем инстинктам и чувствам. Главное, о чем следует помнить: для здоровых отношений важны честность, открытость, умение признавать и обсуждать проблемы.