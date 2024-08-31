Как по чувству юмора определить, каков мужчина в постели: 4 сценария

Один из самых распространенных ответов на вопрос: „Что вас больше всего привлекает в мужчине?“ — это чувство юмора. Здесь, конечно, имеется в виду юмор со знаком „плюс“, когда человек видит и подмечает то, что вызывает улыбку у окружающих. Но бывает и обратная сторона, когда юмор отталкивает и, наоборот, вызывает неприязнь, пишет Psychologies.

Взаимосвязь стиля юмора и типа сексуального поведения мужчины сводится к тому, как именно он шутит.

1. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ СТИЛЬ

Какой мужчина

Жизнерадостный, коммуникабельный, удовлетворен собой и своей жизнью, смелый и решительный в общении с женщинами, терпим к недостаткам окружающих. Его юмор теплый, добрый, безобидный, даже замечания в шутливой форме.

О чем следует знать

Оптимизм и умение рассмешить делают такого мужчину крайне привлекательным, поэтому недостатка в женском внимании он не испытывает, отчего в отношениях часто присутствует ревность. В сексуальном общении ему не свойственна корысть, в интимной сфере уверен в себе. Материальная выгода не станет для него главным мотивом, хотя и может выступить „приятным бонусом“.

2. СДЕРЖАННЫЙ СТИЛЬ

Какой мужчина

Ценит юмор, понимает и поддерживает его, но сам сдержан и не выступает инициатором шуток. При этом в стрессовых ситуациях, когда необходима реальная эмоциональная разрядка, может пошутить.

О чем следует знать

В сексуальных отношениях такому мужчине свойственно чувство долга, ответственное отношение к партнерше и к последствиям близости. Он чувственный, заботливый, внимательный к предпочтениям партнерши в сексе, уравновешен и ориентируется на желания и переживания женщины.

3. АГРЕССИВНЫЙ СТИЛЬ

Какой мужчина

Недружелюбный, бесцеремонный, как правило, не удовлетворен межличностными отношениями, его юмор носит агрессивный, уничижительный характер, который проявляется в виде насмешек, критики, ехидных замечаний, сарказма, иронии.

О чем следует знать