31.08.2024, 14:10
Новое начало. Как понять, что вы готовы к отношениям после тяжелого расставания?(4)
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Развод или разрыв отношений с постоянным партнером может вызвать ощущение, будто ваша жизнь закончена. Расставание влияет на ваше психическое здоровье, эмоциональное состояние, а часто и на бытовое и финансовое положение. К счастью, это не навсегда. В какой-то момент вы можете почувствовать, что готовы встретить кого-то нового или просто захотеть снова ходить на свидания. Но как понять, что ваше сердце действительно открыто?
Психолог и эксперт по отношениям, доктор Лалита Суглани, рассказала британскому изданию The Independent о том, как войти в мир романтических знакомств после тяжелого развода.
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