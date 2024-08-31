Секс и отношения
31.08.2024, 14:10

Новое начало. Как понять, что вы готовы к отношениям после тяжелого расставания?

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ФОТО: Vera Prokhorova | Shutterstock

Развод или разрыв отношений с постоянным партнером может вызвать ощущение, будто ваша жизнь закончена. Расставание влияет на ваше психическое здоровье, эмоциональное состояние, а часто и на бытовое и финансовое положение. К счастью, это не навсегда. В какой-то момент вы можете почувствовать, что готовы встретить кого-то нового или просто захотеть снова ходить на свидания. Но как понять, что ваше сердце действительно открыто?

Психолог и эксперт по отношениям, доктор Лалита Суглани, рассказала британскому изданию The Independent о том, как войти в мир романтических знакомств после тяжелого развода.

„Понятие „сложный развод“ для каждого из нас означает что-то свое, поэтому очень важно понять, какие аспекты были для вас особенно тяжелыми. Мы все переживаем скорбь, проходим пять стадий принятия, среди которых отрицание, гнев, шок, торг и депрессия. При этом у всех этих эмоций нет какого-то строгого порядка, вы можете испытывать каждую из них в разное время. Обычно, когда вы вступаете в брак, вы намереваетесь провести остаток жизни со своим партнером, а после расставания вы можете начать подвергать сомнению свой жизненный выбор из прошлого и будущего, что порождает неуверенность и сомнения“, — говорит доктор Суглани.

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