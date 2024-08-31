Новое начало. Как понять, что вы готовы к отношениям после тяжелого расставания?

„Понятие „сложный развод“ для каждого из нас означает что-то свое, поэтому очень важно понять, какие аспекты были для вас особенно тяжелыми. Мы все переживаем скорбь, проходим пять стадий принятия, среди которых отрицание, гнев, шок, торг и депрессия. При этом у всех этих эмоций нет какого-то строгого порядка, вы можете испытывать каждую из них в разное время. Обычно, когда вы вступаете в брак, вы намереваетесь провести остаток жизни со своим партнером, а после расставания вы можете начать подвергать сомнению свой жизненный выбор из прошлого и будущего, что порождает неуверенность и сомнения“, — говорит доктор Суглани.