Палящее солнце и ливни! Рекомендации экспертов для последнего похода этого лета

На случай жары вам пригодится:

Светлая и „дышащая“ походная одежда

Когда солнце стоит высоко в небе, важно носить одежду, помогающую регулировать температуру тела. В летнюю жару надевайте светлую, воздухопроницаемую походную одежду – по возможности с длинными рукавами, чтобы защититься от солнца, но при этом дать коже дышать. Предпочтение отдавайте одежде из мериносовой шерсти или смеси мериносовой шерсти и полиэстера – она отводит влагу и быстро сохнет, а также обладает антибактериальными свойствами, которые помогают предотвратить запах пота.

Кепка с козырьком

Поход в ясную погоду может быть утомительным, особенно если солнце светит прямо в лицо. Кепка с козырьком не только защищает глаза от прямых солнечных лучей, но и помогает предотвратить тепловой удар. Кроме того, она снижает напряжение глаз и помогает меньше щуриться, что делает длительное пребывание на солнце не столь утомительным. Чтобы быстро охладиться, окуните кепку в ближайший водоем и снова наденьте на голову – этот простой трюк на некоторое время избавит вас от жары.

Солнцезащитный крем с защитой SPF

Солнечный ожог может возникнуть очень быстро, поэтому у каждого туриста в рюкзаке должен быть солнцезащитный крем с фактором SPF не менее 30, который защитит кожу от ультрафиолетового излучения, поможет избежать солнечных ожогов и долгосрочного повреждения кожи. Наносите крем на лицо, уши и другие открытые участки кожи, подверженные воздействию солнца. Повторно наносите крем каждые несколько часов, особенно после потоотделения или плавания.

Фильтр для воды

Летом в многодневном походе доступ к чистой питьевой воде может быть затруднен, особенно если на маршруте нет деревенских магазинов или дач. Фильтр для воды – незаменимый помощник, очищающий воду, собранную из природных источников, озер или ручьев, делая ее безопасной для питья. Фильтр удаляет из воды вредные бактерии, паразитов и другие загрязняющие вещества, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

На случай ливня вам понадобится вот что: