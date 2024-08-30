Почему женщины изменяют: рассказывает психолог

Психолог Людмила Чернова поделилась с подписчиками своими мыслями и опытом, почему женщины начинают изменять и отличаются ли мужские и женские измены.

Хотя кажется, что между ними нет большой разницы, на самом деле она существует. В основном, женщины начинают изменять, когда испытывают значительную эмоциональную холодность в отношениях. Когда отсутствует чувство и понимание того, кто она и почему ее любят. Эта неуверенность может стать причиной измены.

Кажется, что решение простое: достаточно, чтобы партнер каждый день напоминал ей, как она прекрасна, умна и как сильно он ее любит. Если бы он постоянно повторял, что она его счастье, этого могло бы быть достаточно.

Также одной из причин может стать то, что у современных женщин увеличилось количество обязанностей. Благодаря феминистическим взглядам и финансовой независимости женщины меньше склонны идти на компромиссы. Теперь у них больше возможностей для поиска эмоционального и сексуального удовольствия, которого не хватает в отношениях.

Когда женщина борется с заниженной самооценкой, измена — как подтверждение ее желанности вне отношений. Кажется, что романы придают ее личности ценность, но когда они заканчиваются, она может чувствовать себя неуверенной и ничтожной.

Интересное наблюдение состоит в том, что мужская измена мотивирована именно сексуальным аспектом отношений, в то время как женщины делают это, чтобы удовлетворить свои эмоциональные проблемы. В случае эмоционального романа секс вообще не является частью уравнения. Независимо от того, есть ли роман физического или эмоционального характера, женщина может изменять, потому что нуждается в разговоре, сопереживании, уважении, преданности, обожании, поддержке или другой связи, которой не хватает в отношениях с постоянным партнером.

Кто-то может сказать, что эмоциональной измены не существует, однако многие отношения прорастают именно в „эмоциональной почве“.