Как не разориться на покупке школьных принадлежностей? Многодетная мама рассказывает, как в этом году им удалось купить школьные принадлежности на гораздо меньшую сумму

„Честно говоря, я не планирую. Когда все пятеро детей пойдут в школу, вероятно, придется тщательнее планировать бюджет, чтобы избежать слишком больших расходов за месяц. Но сейчас в школу ходит только старший сын, и мы легко укладываемся в наш обычный месячный бюджет. Всё необходимое для школы мы купили менее чем за 60 евро. Я говорю обо всем: от карандашей и тетрадок до художественных принадлежностей. Очень качественный и большой выбор был в Maxima XXX, куда мы в этот раз и отправились за покупками“.

„Прежде всего, для меня важно, чтобы ребенок был доволен, и чтобы качество было на высоте. Мы не составляем конкретного бюджета на школьные принадлежности – если что-то нужно, просто идем и покупаем. Но, конечно, мы не тратим деньги направо и налево, чтобы покупать какие-то вещи просто из-за бренда. К счастью, ребенок разделяет это мнение и постепенно учится понимать ценность денег“, – рассказывает Кристийна, отмечая, что благодаря такому подходу расходы на школьные вещи остаются в разумных пределах.

„Я предоставляю выбор ребенку, ведь ему должно нравиться то, чем он пользуется. Однако я всегда учитываю и практическую сторону, и если нужно, мы вместе находим компромиссы“, – говорит Кристийна. Она считает важным сотрудничество между родителями и ребенком.

Кристийна Круус ведет блог в Instagram ( @karuallikatalu ), где рассказывает о жизни с пятью детьми в красивом загородном доме, находящемся в стадии реновации, а также делится советами, как держать под контролем бюджет на питание, как спокойно воспитывать детей и как вкусно накормить большую семью. В первой статье мы поговорили с Кристийной о том, как держать под контролем семейные расходы на питание (об этом вы можете прочитать ЗДЕСЬ ), а в этот раз мы рассмотрели вопрос подготовки к школе. Читайте подробнее о том, что рассказала о школьных покупках многодетная мама.

В вашей семье вещи используются до тех пор, пока не сломаются, или вы предпочитаете каждый год покупать что-то новое?

„Рюкзак сын носит уже третий год – мы специально выбрали качественный и эргономичный, чтобы он прослужил долго. Думаю, при желании он сможет использовать его еще пару лет, но, конечно, посмотрим, что скажет ребенок. Пеналы я меняла сама, чтобы найти наиболее удобный и подходящий вариант“. Кристийна вновь подчеркивает важность качества, ведь это помогает сэкономить на долгосрочных расходах и избежать необходимости покупать самые дорогие предметы, такие как рюкзак, каждый год. Если ребенку нравится рюкзак, он с удовольствием будет носить его несколько лет.

С какими эмоциями вы готовите ребенка к школе всей большой семьей?

„С огромным удовольствием. Ребенок и сам с нетерпением ждет начала учебного года. Нет никакого лишнего стресса, разве что немного беспокоит заказ школьной формы, ведь её доставка занимает 35 дней. Это кажется утопией, но, надеюсь, справимся. В этот раз нам действительно удалось купить всё необходимое для школы по очень выгодной цене. Раньше я заказывала всё через интернет, и иногда случайно покупала одни и те же вещи дважды. Но на этот раз я потратила удивительно небольшую сумму на всё необходимое“, – говорит Кристийна, довольная тем, что в этот раз удалось избежать стресса и лишних трат.

Большинство вещей к школе было куплено в Maxima XXX. Насколько вы с ребенком остались довольны выбором? Удалось ли купить всё необходимое в одном месте?

„Мы действительно купили всё необходимое в Maxima XXX, и я была приятно удивлена огромным выбором! В прошлом году мы покупали дневник в Rahva Raamat 1 сентября, и выбор там был гораздо скромнее по сравнению с тем, что предлагает Maxima. Сын выбрал себе самый крутой дневник с багги и теперь с нетерпением ждет, когда сможет начать его заполнять. Я обратила внимание на очень качественные рюкзаки. Никогда бы не подумала, что в продуктовом магазине можно найти рюкзаки таких брендов, как Herlitz! Естественно, там был и большой выбор тетрадей с формулами, карандашей и других школьных принадлежностей. Мы остались очень довольны – теперь можно спокойно ждать начала учебного года“, – сказала Кристийна, похвалив ассортимент Maxima XXX.

Если и вам предстоит покупка школьных принадлежностей, но вы хотите избежать лишних трат, загляните в крупные магазины Maxima на этой и следующей неделе. Там вы сможете приобрести всё необходимое со скидкой до 50% на товары по обычным ценам. Ознакомьтесь с ассортиментом школьных товаров Maxima в каталоге товаров для школы, акция действует до 4 сентября. И конечно же, следите за еженедельными предложениями Maxima, чтобы как можно больше сэкономить на покупках.

Желаем вам как следует подготовиться к школе, и, конечно же, с радостью встретить новый учебный год!